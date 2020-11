Un cas positif chez les Saguenéens force le report du match Océanic-Drakkar

RIMOUSKI-Le match devant opposer l’Océanic au Drakkar de Baie-Comeau, ce samedi à 16 h au Colisée Financière Sun Life de Rimouski a été reporté à la dernière minute en raison de la détection d’un cas positif à la COVID-19 chez les Saguenéens de Chicoutimi qui étaient de passage à Rimouski, mardi dernier.

La rondelle allait tomber sur la glace pour le début de la rencontre quand le directeur gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, a reçu un appel des autorités de la LHJMQ pour lui dire que le match devait être annulé par mesure préventive. «À la fin de l’hymne national, on m’a appris qu’un membre du personnel des Saguenéens avait été testé positif et on m’a demandé de passer le combiné aux officiels», a-t-il raconté.

«Les joueurs ne comprennent pas pourquoi on ne pas jouer contre une équipe contre qui on a joué hier. Les deux équipes voulaient jouer au hockey aujourd’hui. C’est juste une mesure préventive imposée par la Ligue. On va suivre les directives de la ligue, mais en même temps on a joué contre cette équipe hier. Les joueurs ne comprennent pas», a poursuivi Serge Beausoleil.