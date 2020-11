Un financement de 3,5 M$ pour aider les Canadiens souffrant de douleurs chroniques

Un financement de 3,5 millions de dollars a été annoncé vendredi par le gouvernement fédéral, à la lumière des recommandations apportées dans le deuxième rapport du Groupe de travail canadien sur la douleur.

Ce financement est octroyé à trois projets qui visent à offrir un soutien aux Canadiens souffrant de douleurs chroniques. Ils doivent notamment aider à améliorer l’accès au traitement et prévenir la consommation de substances.

« Nous avons pour priorité de veiller à ce que les personnes qui vivent avec une douleur chronique reçoivent le soutien dont elles ont besoin pour mener pleinement leur vie, afin qu’elles puissent travailler et participer pleinement aux activités qui leur plaisent. Je suis convaincue que les efforts du Groupe de travail canadien sur la douleur et que les initiatives annoncées aujourd’hui feront une différence positive », a déclaré dans un communiqué la ministre de la Santé, Patty Hajdu.

Dans son rapport « Ce que nous avons entendu: Travailler ensemble pour mieux comprendre, prévenir et gérer la douleur chronique », le groupe de travail s’est également concentré sur l’importance de la sensibilisation, la recherche et la surveillance des douleurs chroniques.

Un Canadien de plus de 15 ans sur quatre souffre de douleurs chroniques, selon les estimations fournies dans le communiqué.

Les femmes, les personnes âgées, les Autochtones, les membres de certaines communautés ethnoculturelles, les anciens combattants et les individus consommant des drogues sont les plus vulnérables aux douleurs chroniques.

« Avec ce rapport, nous espérons éveiller l’attention des Canadiens sur le fait que la douleur chronique est une maladie courante et souvent dévastatrice, et qu’il faut absolument agir pour remédier à la douleur non traitée », a annoncé dans un communiqué la Dre Fiona Campbell, coprésidente du Groupe de travail canadien sur la douleur.

Le groupe de travail devrait publier son dernier rapport en décembre 2021.