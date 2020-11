Un grand vin (pas très accessible) pour célébrer nos voisins

Certains d’entre nous avons rêvé de ce jour. Le jour où notre avenir n’était pas sujet aux tweets d’un être inconstant qui s’avérait être le dirigeant de l’une des plus grandes puissances du monde et, plus inquiétant, notre état voisin. Si vous avez le goût de célébrer avec démesure, ou de mettre quelques bouteilles en cave pour souligner le moment, ma recommandation : Dominus.

Dominus est un peu un alien dans le paysage du cabernet californien. Pour comprendre l’essence de ce vin hors norme, il faut se tourner vers les trois principales dérives qu’a connues Napa depuis une trentaine d’années : l’irrigation systématique des vignobles (qui empêche la vigne de s’enraciner profondément et de trouver son équilibre propre), la date de récolte et enfin, l’ajout d’acide tartrique pour compenser l’acidité naturelle perdue avec la quête de maturité excessive. C’est surtout par cette dernière, et par l’élégance de son étoffe tannique, que Dominus se distingue des autres icônes de Napa.

Dominus, Napa Valley 2014

374,25 $ - Code SAQ : 14121495 – <2 g/l - 14,5 %

Certains critiques (surtout américains) ont reproché à Christian Moueix de tenter de produire des vins de Bordeaux en Californie, jugeant ses vins « too French » – trop français. En goûtant ce 2014 par une chaude journée d’août 2020, je n’ai en aucun cas eu l’impression de boire un cabernet californien travesti en Bordeaux, mais plutôt un vin intègre, élaboré par des humains à l’écoute de leur environnement et soucieux de traduire le goût de l’un des plus beaux sites viticoles de la vallée de Napa. Dominus atteint un nouveau sommet d’élégance en 2014. Tanins soyeux, délicats, mais non moins pénétrants et laissant une sensation exquise de plénitude. Tout y est, avec la générosité inhérente au climat californien, mais surtout avec la grâce, l’intensité contenue et la longueur qui sont la marque d’un grand vin. Cinq étoiles !

★ Correct

★★ Bonà

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.