Bienvenue à bord

Qui n’a jamais rêvé de voyager dans l’espace ? Avec Space Explorers : The ISS Experience, sa nouvelle œuvre en réalité virtuelle, l’entreprise québécoise Felix & Paul Studios nous amène à bord de la station spatiale internationale (SSI), à 400 km de la Terre.

Filmé à l’intérieur de la SSI sur une période de deux ans, Adapt, le premier épisode de Space Explorers : The ISS Experience, a été lancé il y a deux semaines sur la plateforme Oculus VR. Ce documentaire de 25 minutes produit en collaboration avec la NASA suit quatre astronautes (dont le Québécois David Saint-Jacques) qui apprennent à s’adapter à la vie dans l’espace.

Photo courtoisie, Felix & Paul

Votre humble serviteur a eu la chance de visionner Adapt avec un casque de réalité virtuelle et, disons-le sans détour, l’effet est saisissant. On a vraiment l’impression de côtoyer les astronautes dans leur quotidien, alors qu’ils essaient d’apprivoiser l’apesanteur et de trouver leurs repères dans ce vaisseau spatial qui tourne autour de la Terre à 27 530 km/h.

« De toute l’histoire des médias, c’est le projet le plus immersif qui a jamais été fait sur la vie dans l’espace, explique le réalisateur Félix Lajeunesse, un des deux cofondateurs de Felix & Paul Studios, une entreprise spécialisée dans le divertissement immersif.

« Quand on a approché la NASA en 2016, on avait déjà ce projet-là en tête, d’utiliser la réalité virtuelle pour emmener des millions de personnes dans l’espace. Personne n’avait jamais tenté une telle chose dans le passé. »

Évidemment, cette collaboration avec la NASA ne s’est pas concrétisée du jour au lendemain : « On a commencé une relation avec eux en 2016 en réalisant des premiers projets qu’on a filmés en réalité virtuelle sur Terre, indique Félix Lajeunesse. Ça nous a donné le momentum nécessaire pour pousser les choses à un autre niveau en leur proposant d’envoyer des caméras de réalité virtuelle dans l’espace pour documenter la vie des astronautes ».

200 heures de matériel

Photo courtoisie, Felix & Paul

Adapt a été tourné en 3D à 360 degrés avec des caméras spéciales qui ont été conçues par Felix & Paul Studios pour fonctionner dans l’espace. Plus de 200 heures ont été filmées depuis l’arrivée des appareils dans la SSI, en décembre 2018. Ce sont les astronautes qui manipulent les caméras en suivant à distance les instructions de l’équipe de Felix & Paul, qui est basée à Montréal.

L’exploration de l’espace en réalité virtuelle ne fait que commencer pour Felix & Paul Studios. Trois autres épisodes de Space Explorers seront mis en ligne au cours des prochains mois. Le studio québécois poussera l’audace un peu plus loin cet hiver en filmant l’extérieur de la SSI avec une nouvelle caméra attachée au bras spatial canadien.

« Cette caméra doit fonctionner dans des écarts de température de 300 degrés Celsius [de -150 à +150 degrés] et dans des environnements où il n’y a aucune pression. Tourner quelques scènes dans l’espace va nécessiter un an de travail », souligne Félix Lajeunesse.

En plus d’être offert sur la plateforme Oculus VR, Space Explorers : The ISS Experience sera présenté dans plusieurs planétariums (dont celui de Montréal) au cours des prochaines semaines.

Une exposition immersive produite avec le Studio Phi sera aussi lancée à Montréal l’an prochain.