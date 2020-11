Bush félicite «le président élu», rassure les Américains sur la légitimité de l'élection

George W. Bush a affirmé dimanche avoir félicité Joe Biden et Kamala Harris pour leur victoire présidentielle, tout en tentant de rassurer les Américains sur la légitimité de la victoire des démocrates.

« Je viens de discuter avec le président élu des États-Unis, Joe Biden, afin de le féliciter et le remercier pour le message patriotique qu’il a livré samedi soir, a confirmé son l'équipe dans une déclaration. Bien que nous avons nos différences politiques, Joe Biden est un homme bien. Il a mérité sa chance de diriger et d’unir notre nation. »

Statement by President George W. Bush: https://t.co/Bsbv8k1nho pic.twitter.com/O7CLtEvxk0 — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) November 8, 2020

L’ancien président est ainsi le premier républicain de premier plan à qualifier Joe Biden de « président élu ». De son côté, Donald Trump a refusé de concéder la victoire au démocrate, tout en affirmant, sans preuve, s’être fait voler l’élection.

Il a également félicité Donald Trump et ses partisans pour une campagne chaudement disputée, comme le rapportent de nombreux médias américains, dont le USA Today.

Bush, généralement discret depuis qu’il a quitté la vie politique, estime que Trump a « tous les droits de demander des recomptages et d’entamer des procédures judiciaires » et que « les problèmes seront réglés de façon appropriée ». Or, il ne croit pas que les démocrates ont triché.

« Les Américains peuvent avoir confiance que cette élection était fondamentalement juste, rassure-t-il. Son intégrité sera maintenue, et le résultat est clair. Les défis auxquels nous faisons face demanderont le meilleur du président élu Biden et de la vice-présidente Harris, mais aussi de nous. Nous devons nous unir pour le bien de nos familles, de nos voisins, de notre pays et de son avenir. »