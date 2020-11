Célébrations aux États-Unis

C’est en dansant et en chantant que des milliers d’Américains partout au pays ont célébré la victoire de Joe Biden comme 46e président des États-Unis samedi, visiblement soulagés par l’issue de la course à la Maison-Blanche, après une attente interminable de quatre jours.

Boston, Massachusetts

Photo AFP

Le champagne coulait à flots samedi devant la Maison-Blanche, à Washington et à Boston, où des milliers d’Américains célébraient la victoire de Joe Biden, exprimant leur joie par des cris et des concerts de klaxons tout au long de la journée. Certains magasins étaient presque en rupture de stock à la suite de la ruée vers les bouteilles de mousseux.

Los Angeles, Californie

Photo AFP

L’artiste Joel Joseph travaille sur une murale représentant le 46e président américain sur le boulevard Sunset à Los Angeles, sous les cris de victoire des partisans démocrates qui se sont emparés de la rue.

Philadelphie, Pennsylvanie

Photo AFP

Un homme déguisé en Oncle Sam festoyait à l’extérieur de l’Hôtel de ville à Philadelphie dans l’État de Pennsylvanie, qui a permis de trancher un vainqueur dans la course à la présidence.

Wilmington, Delaware

Photo AFP

Dans la ville où réside depuis plusieurs années le nouveau président Joe Biden, à Wilmington au Delaware, l’ambiance était à la célébration pour les locaux, fiers de leur concitoyen. Sur la photo, Kenna Morgan, une partisane, tient une pancarte qui dit « Tu es renvoyé, Trump ».

Chicago, Illinois

Photo AFP

À Chicago dans l’Illinois, les partisans de Joe Biden dansaient et chantaient en chœur We are the Champions, du populaire groupe britannique Queen, devant la Trump Tower, ont rapporté des médias locaux.

New York, N.Y.

Photo AFP

Les New-Yorkais n’ont pas su cacher leur joie en apprenant le résultat des élections, car plusieurs milliers d’entre eux ont défilé dans les rues de Times Square en pleurant et en frappant sur des casseroles, criant « Trump, c’est fini ! », le tout dans un concert de klaxons.

Miami, Floride

Photo AFP

Sourire aux lèvres et casseroles à la main, des partisans démocrates de la Floride faisaient du bruit samedi pour montrer leur appui au tout nouveau président des États-Unis.

Photo AFP

Des partisans de Donald Trump ont manifesté leur appui au président sortant à Miami en Floride, qui est l’un des États remportés par les républicains dans la course à la présidence.

San Francisco, Californie

Photo AFP

Un partisan de Biden brandit une pancarte qui dit « We grabbed him by the ballot [Nous l’avons attrapé par le bulletin de vote] », faisant référence à une phrase controversée de Trump : « Grab them by the pussy [attrape-les par la chatte] » en parlant des femmes.

Phoenix, ARIZONA

Photo AFP

Armés, des pro-Trump écoutent l’hymne national lors d’un rassemblement « Stop the steal [Arrêtez le vol] » devant le Capitole d’État à Phoenix en Arizona.