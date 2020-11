«C’est l’album de notre vie» -Christian Marc Gendron

Christian Marc Gendron a toujours su qu’il allait lancer un album de Noël. Toujours. Mais il ne croyait pas le faire aussi rapidement ni en duo avec sa femme, Manon Séguin. C’est un appel de Mario Pelchat, en pleine pandémie, qui est venu précipiter les choses...

« C’est le rêve de tous les chanteurs d’enregistrer un album de Noël », insiste Christian Marc Gendron au bout du fil, visiblement fébrile.

« Mais c’est quand même un investissement monétaire important, et comme je produis mes albums moi-même, je voulais me donner quelques années avant de m’y lancer pour qu’il soit à la hauteur de mes ambitions », complète-t-il.

Car, oui, le chanteur avait de grandes ambitions. Bercé depuis sa jeunesse par les albums de Noël de Tony Bennett ou encore Bing Crosby, puis, plus récemment, Michael Bublé et Harry Connick Jr., il tenait à mettre de l’avant ces sonorités crooner et jazz qu’il affectionne particulièrement. Et ça, ça implique un grand nombre de musiciens.

Dans le cas de Noël à trois, ils sont 17 à avoir mis l’épaule à la roue.

Bref, ces ambitions ont un coût que le couple n’aurait pu assumer seul.

C’est donc là qu’est entré en jeu Mario Pelchat. Chargé de produire un nouvel album de Noël, il a aussitôt pensé à Christian Marc Gendron et Manon Séguin, avec qui il collabore depuis de nombreuses années.

« Mario Pelchat nous a permis de réaliser ce rêve. Et cet album-là, c’est l’album de notre vie. C’est un cadeau qu’on veut laisser à notre fille, un souvenir qu’elle va toujours pouvoir garder », raconte le chanteur.

Classiques et originaux

Le couple revisite donc, bien à leur manière, une poignée d’incontournables des Fêtes. Le sentier de neige, Vive le vent, Winter Wonderland, It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas... bref, la totale.

Mais trois autres titres inédits sont venus se frayer un chemin jusqu’à l’album, tous signés Christian Marc Gendron.

Écrire une chanson de Noël originale ? Pas exactement une mince affaire, concède le chanteur. Peu d’artistes osent s’y risquer. Et ils sont encore moins nombreux à le faire avec succès.

« Je n’aurais jamais pensé être capable de le faire. J’écris des chansons depuis longtemps, mais des chansons de Noël ? J’ai toujours eu peur d’être soit quétaine, soit indigne de l’importance de cette fête. Mais je pense que j’y suis parvenu », avance fièrement Christian Marc Gendron.

Du comfort food musical

Il offre ainsi la pièce-titre, écrite en l’honneur de leur fille Kara qui a récemment soufflé sa première bougie. La seconde, Noël sans toi, a pour sa part été inspirée par le récent décès de la mère de Manon Séguin (« c’est la seule chanson triste de l’album », précise-t-il), tandis que Noël pour la vie se veut son message d’espoir lancé aux mélomanes.

Ces trois titres, l’espère-t-il, viendront se tailler une place dans les célébrations des Fêtes qui, avouons-le, risquent d’être bien différentes cette année. Mais la musique viendra assurément adoucir ce Noël bien particulier.

« C’est sûr que ça va être spécial de voir mes parents sur Zoom, plutôt qu’autour de ma table. Alors cet album-là, on voulait qu’il soit l’équivalent du comfort food. Il est fait pour faire du bien, pour accompagner les gens dans tout ça », avance Christian Marc Gendron.

► L’album Noël à trois est présentement disponible.