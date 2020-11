Charmant malgré de fausses notes

Acteur légendaire ayant remporté un Oscar en 1983 pour son rôle dans le film Officier et Gentleman, Louis Gossett Jr. offre une performance émouvante dans la peau d’un vieil homme atteint d’Alzheimer qui retrouve le goût à la vie grâce à la musique.

Présenté en ouverture du Festival International du Film Black de Montréal en septembre dernier, The Cuban (Le Cubain) relate une amitié inattendue entre Mina (Ana Golja), une jeune préposée aux bénéficiaires, et Luis (Louis Gossett Jr.), un vieux musicien qui souffre de la maladie d’Alzheimer.

Luis n’est pas un patient facile. Mais Mina sent qu’il y a du bon en lui. Remarquant qu’il avait collé une affiche d’un célèbre musicien cubain sur le mur de sa chambre, Mina décide un jour de lui faire entendre un disque de musique cubaine. Aussitôt, les yeux de Luis s’illuminent. Les sonorités du jazz cubain permettent au vieil homme de sortir de sa torpeur et de replonger dans sa jeunesse alors qu’il était un musicien de jazz très connu à La Havane.

S’étant prise d’affection pour Luis, Mina se mettra à cuisiner des mets de Cuba et à apprendre à chanter quelques classiques cubains pour lui procurer quelques moments de bonheur dans le peu de temps qu’il lui reste à vivre.

Duo attachant

Peu original et souvent prévisible, The Cuban n’est certainement pas un grand film. Mais en s’appuyant sur un scénario d’Alessandra Piccione, le réalisateur canadien Sergio Navarretta a réussi à concocter un drame sensible et touchant qui aborde de façon plus ou moins subtile des sujets d’actualité, comme l’immigration et le traitement réservé aux personnes âgées dans les maisons de retraite.

Le jeu des comédiens se révèle inégal dans l’ensemble, mais Louis Gossett Jr. parvient à tirer son épingle du jeu avec son interprétation sobre et nuancée. L’acteur américain de 84 ans forme un duo attachant avec la jeune actrice et chanteuse canadienne Ana Golja, qui s’est fait connaître il y a quelques années dans la série pour ados Degrassi. La musique cubaine qui rythme le film apporte beaucoup de soleil et de joie de vivre à cette histoire qui déborde de bons sentiments.

Le Cubain ★★★

Un film de Sergio Navarretta

Avec Louis Gossett Jr., Ana Golja et Lauren Holly