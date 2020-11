Déjà-vu: au tour de la télévision belge d’avoir son Plan B

La carrière internationale de Plan B continue de prendre du galon. Le Journal a appris qu’une adaptation belge vient d’être tournée en secret. Cette nouvelle émerge alors qu’on poursuit le tournage d’une autre adaptation en France.

La Belgique flamande a concocté, au cours des derniers mois, sa propre version du drame de Jacques Drolet et Jean-François Asselin, nous révèle Louis-Philippe Drolet, vice-président exécutif et directeur général de KOTV, la maison de production de Plan B au Québec.

La boîte derrière ce « remake » est Fobic Films, à qui l’on doit notamment le long métrage Hasta la vista.

Sophie Lorain

Comme leurs homologues français, les producteurs belges ont choisi de s’attaquer à Plan B en adaptant sa deuxième saison, celle dans laquelle Sophie Lorain incarne une animatrice de radio qui décide de remonter le temps pour empêcher sa fille de commettre un geste grave.

Le rôle principal a été confié à Natali Broods, une actrice de 44 ans qui s’est illustrée dans quelques films belges, dont Façades de Nathalie Basteyns et Kaat Beels. Elle joue également dans Tabula rasa, une série de suspense qu’on peut voir sur Netflix.

« Ils ont pris les scénarios tels quels, indique Louis-Philippe Drolet. C’est une autre bonne nouvelle pour Plan B. »

Un titre en français

Bien qu’elle ait été tournée en flamand, l’adaptation belge de Plan B sera coiffée d’un titre en français. Le choix s’est arrêté sur Déjà-vu. Fobic Films ne pouvait pas reprendre le titre original puisqu’une autre série s’appelle déjà Plan B en Belgique.

Présentement en postproduction, Déjà-vu sera prête au début de 2021. Elle sera tout d’abord relayée par Streams, une plateforme de visionnement sur internet qu’on peut qualifier de Netflix belge. Elle sera ensuite diffusée sur Vier, une chaîne de télévision conventionnelle privée.

Les tournages de Déjà-vu ont débuté en juillet. Les derniers tours de manivelle ont été donnés en octobre.

Le tout s’est déroulé en catimini pour éviter toute compétition en provenance des Pays-Bas, qui songent également à concocter leur adaptation. Le flamand s’apparentant beaucoup au néerlandais, les deux territoires se livrent une lutte féroce en télévision.

Fait à signaler, les tournages ont été suspendus durant deux semaines en cours de route quand un membre de l’équipe a contracté la COVID-19.

La France, l’Espagne...

Quant aux tournages de l’adaptation française de Plan B, ils ont démarré en septembre et s’étireront jusqu’au 3 décembre à Marseille.

L’Espagne et l’Allemagne détiennent également une option.

