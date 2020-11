Dépistage massif à l’usine d’Olymel de Princeville

Tous les employés de l’usine d’Olymel de Princeville, dans le Centre-du-Québec, qui n’ont pas encore été testés pour la COVID-19 le seront dès mardi, a annoncé l’entreprise dimanche.

Cette usine d'abattage et de découpe de porcs est aux prises avec une éclosion entre ses murs qui a déjà affecté 95 employés. Un dépistage a déjà eu lieu dans le secteur de la coupe, mais cela n’a pas été suffisant pour endiguer ce coronavirus.

Ce dépistage massif prévu dans les prochains jours se fait en partenariat avec les autorités sanitaires régionales.

La compagnie a précisé qu’elle prend aussi d’autres mesures pour enrayer la COVID-19.

«Conformément aux recommandations de la Santé publique, Olymel a bonifié les mesures sanitaires qui étaient en vigueur depuis le début de la pandémie afin de favoriser la déclaration des symptômes, éliminer les croisements et les attroupements et finalement, informer et offrir des services pour diminuer les risques associés au covoiturage», a-t-elle affirmé par communiqué.

En raison de cette éclosion, «les opérations de cet établissement tournent au ralenti», a souligné Olymel.