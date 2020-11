La LNH perd l’un de ses admirateurs les plus célèbres

En Alex Trebek, la Ligue nationale de hockey (LNH) a perdu un ambassadeur de premier plan, dimanche.

Le célèbre animateur du jeu télévisé «Jeopardy» est décédé des suites du cancer du pancréas et son amour pour le sport préféré des Canadiens était bien connu. Le natif de Sudbury avait d’ailleurs aidé les Sénateurs d’Ottawa à annoncer leur premier choix du dernier repêchage amateur – Tim Stuetzle, sélectionné au troisième rang – et avait aussi présenté le trophée Hart durant la cérémonie de remise des trophées en 2019.

«Alex était un partisan passionné du hockey et un véritable ami de notre ligue, a commenté le commissaire de la LNH, Gary Bettman, par voie de communiqué. Quand il était question de notre sport, il disait toujours oui. Nous allons le manquer et nous transmettons nos condoléances à sa famille ainsi qu’à ses millions d’amis et admirateurs.»

«Alex était une vraie icône canadienne et très aimé, a ajouté le propriétaire des Sénateurs, Eugene Melnyk. Pour sa légion de partisans, Alex restera un exemple de classe et de professionnalisme, tout en étant lié à son amour pour notre sport.»

Sur le site NHL.com, on souligne que Trebek a grandi en tant qu’amateur des Red Wings de Detroit en raison de Gordie Howe. Il a toutefois changé d’allégeance pour soutenir le Canadien de Montréal après la retraite du légendaire attaquant.