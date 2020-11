L’emblématique boîte à chanson «2Pierrots» met la clé sous la porte

L’emblématique boîte à chanson du Vieux-Montréal, le 2Pierrots, mettra définitivement la clé sous la porte après 46 ans d’existence, a-t-il été annoncé sur la page Facebook de l’établissement dimanche.

• À lire aussi: Les investisseurs de Nemaska se sentent floués

«C’est avec tristesse et nostalgie que je vous annonce qu’une page d’une merveilleuse histoire se tourne trop rapidement. Une histoire de plus de 46 ans toute en chansons, pleines d’émotions. Le 2Pierrots ferme après tant d’années à lâcher son fou avec vous», a annoncé le 2Pierrots dans son message signé par Marilou Sciascia Ruel, la fille du fondateur Robert Ruel.

«À notre fidèle clientèle, qui a bravé toutes les températures et les chantiers de construction pour être des nôtres party après party, à nos plus jeunes clients qui ont embarqué dans la tradition des boîtes à chansons et à tous les fêtés qui sont venus porter leurs bières “au front ti bus”, aujourd’hui c’est à mon tour de vous lever mon verre!»

Dans son message, Mme Sciascia Ruel remercie le «staff de feu qui a eu le 2P à coeur», les «nombreux employés du passé», les «membres de la sécurité qui ont veillé sur nous et sur notre bien-être» ainsi que les gérants, et, bien entendu, les artistes qui se sont succédé sur la scène depuis 1974.

Aucune mention n’a été faite de la COVID-19, mais il est clair que l’interdiction des rassemblements intérieurs a eu un impact sur les affaires de l’établissement, situé dans un secteur stratégique et touristique de la ville.

La fermeture du 2Pierrots, une des dernières et plus populaires boîtes à chanson de l’île de Montréal, symbolise aussi la fin d’une époque, car il s’agissait d’un des rares endroits à mettre de l’avant plan la chanson québécoise.

«J’ai eu le bonheur d’avoir des parents qui m’ont fait grandir dans cet univers musical, dans ces bâtisses mythiques où la passion de la musique québécoise était reine, a fait savoir Marilou Sciascia Ruel. C’était plus qu’un commerce, c’était un mode de vie!»

Un spectacle d’adieu virtuel se tiendra en ligne le 12 décembre prochain.