Pas la soirée de Brady

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay Tom Brady a connu une soirée particulièrement difficile et son équipe a été sèchement vaincue 38 à 3 par les Saints de La Nouvelle-Orléans, dimanche soir, au Raymond James Stadium.

• À lire aussi: «Il fallait garder la tête haute» –Thierry Henry

• À lire aussi: Les Steelers toujours parfaits, mais de justesse

Le détenteur de six bagues du Super Bowl a été victime de trois interceptions et de trois sacs du quart. C’était la première fois qu’il subissait autant de larcins et de sacs depuis le 10 janvier 2010, lors d’un affrontement éliminatoire contre les Ravens de Baltimore.

Au total, le pivot de 43 ans a réussi 57,8 % de ses 38 passes tentées pour 209 verges.

De l’autre côté du ballon, les Saints (6-2) ont été particulièrement dominants en première demie, eux qui y ont amassé 31 points.

Le quart-arrière Drew Brees a complété 26 de ses 32 relais pour 222 verges de gains. Il a aussi trouvé quatre de ses coéquipiers dans la zone payante. Le vétéran a ainsi repris le sommet pour le nombre de passes de touché en carrière. Il en a dorénavant 564, soit trois de plus que Brady...

L’autre réussite des vainqueurs a été l’œuvre du porteur de ballon Alvin Kamara.

Cet affrontement marquait aussi le retour au jeu du receveur de passes Michael Thomas, qui n’avait pas joué depuis la première semaine d’activités. Il a attrapé cinq passes pour 51 verges de gains.

En vertu de ce gain, les Saints ont pris le premier rang de la Section Sud de la Ligue nationale aux Buccaneers (6-3).