Personnes réfugiées à l’étranger: Québec solidaire demande au gouvernement de revoir sa position

Andrés Fontecilla, responsable de l’immigration à Québec solidaire, a demandé dimanche matin au gouvernement Legault de revenir sur sa décision d’exclure certains organismes du Programme des personnes réfugiées à l’étranger.

Le gouvernement provincial avait annoncé le 28 octobre dernier l’exclusion pendant un an de certains organismes, en raison de soupçons d’irrégularités.

Pour le député de Laurier-Dorion, cette décision pourrait porter préjudice aux personnes réfugiées qui bénéficient de ce parrainage.

«Si le programme de parrainage du ministère a connu des ratés, c’est la faute du gouvernement qui a pris à la légère les signaux d’alarme des gens sur le terrain, pas celle des organismes qui travaillent d’arrache-pied pour épauler les personnes réfugiées dans leur processus d’installation au Québec», a-t-il notamment déclaré dans un communiqué.

De nombreux Québécois dépendent de ces organismes pour parrainer des personnes réfugiées, a également rappelé le coordonnateur de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), Neal Santamaria.

«Cette sanction est non seulement injuste et arbitraire, mais elle porte un coup dur à l’immigration humanitaire dans son ensemble. Les personnes réfugiées contribuent largement à faire du Québec une société plus riche et plus diversifiée, il est complètement injuste de les laisser tomber ainsi», a-t-il ajouté dans le communiqué.

Andrés Fontecilla a suggéré que la ministre Girault revoit le système de parrainage, et particulièrement «son fameux système de loterie, qui fait fi de la gravité de la situation personnelle de chaque personne parrainée».