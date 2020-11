Plus de 50 millions de cas détectés dans le monde

Plus de 50 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement détectés dans le monde depuis le début de la pandémie fin 2019, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir des bilans fournis par les autorités, dimanche à 11 h 15.

Au total, plus de 50 010 400 cas, dont 1 251 980 décès, ont été recensés dans le monde depuis le début de la pandémie en Chine en décembre. La hausse du nombre de cas détectés ne s’explique qu’en partie par l’augmentation du nombre de tests pratiqués et de nombreux, pays, notamment en Europe et aux États-Unis, font face à une importante nouvelle vague de contaminations.

L’Europe, avec 12,6 millions de cas confirmés (pour plus de 305 000 décès), est la région du monde la plus touchée, devant l’Amérique latine et les Caraïbes (11,6 millions de cas, 411 000 décès) et l’Asie (11 millions de cas, près de 177 000 décès).