Pour accueillir une nouvelle petite-fille de façon sécuritaire

Ma fille va mettre au monde son deuxième enfant, une petite fille, dans les semaines qui viennent. Mon mari et moi sommes très inquiets à propos de ce qu’on pourra se permettre comme intimité avec elle, nous qui avons été privés de notre petit-fils de 5 ans pendant une bonne partie du printemps.

On sait qu’on ne pourra pas se rendre à l’hôpital pour célébrer sa naissance vu les risques que ça représenterait aussi pour nous. Mais quand elle sera revenue à la maison de ses parents, pourrons-nous la visiter sans crainte ? Mon mari et moi, on voudrait tellement établir une relation de proximité avec nos petits-enfants. Malheureusement, la m... te pandémie nous en empêche.

Mamie soucieuse de bien faire

Voici les conseils de la pédiatre et microbiologiste infectiologue au CHU Sainte-Justine, la Dre Caroline Quach, à ce sujet : « Je conseille aux grands-parents de se confiner durant les deux semaines précédant la naissance du bébé, ce qui rendra le risque de transmission nul. Suite à cette mesure, les grands-parents pourront cajoler le bébé sans crainte. C’est certain que si la fratrie va à la garderie ou à l’école, c’est plus compliqué. »