Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 8 novembre:

Brûlé: un chef sous pression

Cuistot reconnu, Adam Jones a commis des erreurs dans sa cuisine. Mais lorsqu’il pose les pieds à Londres, il n’a qu’une idée en tête: obtenir sa troisième et prestigieuse étoile Michelin pour redorer son blason. Film porté par Bradley Cooper et Sienna Miller.

Dimanche, 10h, TVA.

Le soccer de l’Impact

L’issue de la dernière rencontre de la saison régulière de l’Impact de Montréal déterminera si oui ou non la formation accédera aux séries éliminatoires de la MLS. Advenant une victoire, le club montréalais pourra dire mission accomplie. Une émission d’avant-match précédera l’affrontement crucial.

Dimanche, dès 15h, TVA Sports.

Dans les médias

Marie-Louise Arsenault pilote une émission où les sujets d’actualité sont costauds. On revient sur la toute récente tuerie du Vieux-Québec et on aborde une fois de plus les élections américaines. On braque aussi les projecteurs sur la nouvelle websérie des créateurs de «South Park». L’invitée de la semaine: Louise Deschâtelets.

Dimanche, 16 h, Télé-Québec.

Pour emporter

À 60 ans, Guylaine Tremblay est toujours l’une des actrices les plus populaires au Québec. France Beaudoin s’entretient longuement avec elle. Une rencontre émotive où les anecdotes côtoient les souvenirs. Une heure où les deux femmes parlent, entre autres, des adieux, des complexes et de la différence.

Dimanche, 18h, ARTV.

Parcs aquatiques de l’extrême

Pas besoin de se mouiller pour apprécier ces descentes vertigineuses. Mais il faut avoir le cœur solide. Dans le New Jersey, il faut être frondeur pour affronter des rapides de classe III, alors qu’à Denver, c’est une bête aquatique qui fascine. Choyée, une jeune Polonaise hérite d’une glissade futuriste.

Dimanche, 19h30, Évasion.

Bijoux de famille

Un plateau chargé d’émotions alors que Charles Lafortune reçoit Christian Bégin qui aborde la colère, Jérémy Demay qui est très touché par un message de sa famille et Édith Cochrane qui confie être peinée par le fait de n’avoir pu voir les siens en raison de la pandémie.

Dimanche, 20h30, TVA.

Hacksaw Ridge

Derrière la caméra pour ce drame de guerre, Mel Gibson braque les projecteurs sur Desmond T. Doss (Andrew Garfield), un jeune Américain enrôlé dans l’armée afin de soigner les malades durant la Seconde Guerre mondiale. L’homme a reçu la médaille d’honneur sans avoir tiré une seule balle.

Dimanche, 23h25, ICI Radio-Canada Télé.