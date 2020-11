Redoubler d’efforts en matière de protection contre le virus

Les infections à la COVID-19 préoccupent les autorités de la santé au Québec. Le ministre Christian Dubé estime que le mois de novembre est capital dans la lutte contre le virus et demande aux employés du réseau de la santé particulièrement dans les CHSLD et les résidences pour aînés de redoubler de vigilance.

«On ne veut pas revivre ce qui s’est passé (au printemps). Je parle régulièrement aux PDG des CISSS ET des CIUSS. La pression est de plus en plus grande dans les milieux de vie pour aînés et dans nos hôpitaux. Ils me disent qu’il y a beaucoup de contamination dans la communauté et que leurs employés doivent redoubler d’efforts pour suivre les mesures de protection», a fait savoir le ministre Dubé, en entrevue à LCN, dimanche matin.

Ce dernier a donc a fait parvenir une lettre aux dirigeants des établissements publics de santé et de services sociaux ainsi qu’aux directeurs généraux des établissements conventionnés.

«Les enquêtes épidémiologiques réalisées jusqu’à maintenant démontrent que, parfois, la contagion est liée au milieu de travail et qu’à d’autres occasions, elle est de nature communautaire. Aussi, il est essentiel de réitérer aux membres du personnel l’importance d’appliquer les mesures en matière de prévention et de contrôle des infections en milieu de travail face à la COVID-19, d’utiliser adéquatement les équipements de protection individuelle et, en toutes circonstances, d’agir de façon à protéger leur propre santé ainsi que celle des autres», a écrit le ministre de la Santé dans sa missive.

Christian Dubé est conscient que les employés du réseau de la santé ont envie de socialiser lors de leurs pauses même en temps de pandémie.

«Il est crucial que même ces moments de repos demeurent sécuritaires. En tout temps, cette culture de prévention doit nous guider dans notre quotidien», a insisté le ministre, afin que les aînés et les malades ne soient pas contaminés involontairement par le personnel.