«Tenir salon»: voyager en trois coups de ciseaux

L’animatrice et journaliste Sophie Fouron décrit avec amusement sa nouvelle série documentaire Tenir salon, que TV5 s’apprête à diffuser, comme un voyage «socio-capillo-culturel». N’ajustez pas vos bigoudis, mais ouvrez vos cœurs à la découverte.

Non, on ne glanera pas des recommandations de shampoing ou des trucs pour traiter une crinière indomptable dans Tenir salon. L’émission s’intéresse plutôt aux coiffeuses et barbiers de différentes communautés de Montréal, visite leurs établissements et rend hommage à leurs valeurs (amitié, traditions, liens familiaux, vieillissement, conflits générationnels, relations hommes-femmes, etc.).

Guides touristiques

L’adage voulant que «seul son coiffeur le sait» prendra ici tout son sens, puisque les discussions coiffeurs-clients en révèlent souvent beaucoup sur l’humanité en général.

Qu’il s’agisse des femmes haïtiennes du quartier Saint-Michel, du légendaire Cesare Barone (80 ans) et de ses beaux-frères italiens du même âge œuvrant dans La Petite-Patrie ou d’un «marchand de fraîcheur» maniant le ciseau seul dans son appartement de Villeray, tous ont leur riche histoire à raconter.

«La coiffure en tant que telle ne m’intéresse pas particulièrement. Mais, en allant me faire coiffer un peu partout dans le monde, quand je faisais des tournages à l’étranger, j’ai réalisé le potentiel des salons de coiffure. Souvent, j’ai vécu des choses fascinantes et rencontré des gens intéressants dans ces endroits. C’est comme un microcosme d’une société, d’un quartier ou d’une communauté», a détaillé Sophie Fouron, qui devient notre guide dans ces divers univers au cours des six épisodes.

«Quand on commence un voyage, un salon de coiffure est un excellent endroit où aller, une bien meilleure façon de découvrir un quartier que d’avoir un guide de Tripadvisor ou autre. Parce que les coiffeurs savent tout, ils sont en contact avec tout le monde. Ce sont de formidables ambassadeurs. Ce sont des gens de cœur, qui ont une expérience avec des gens de tous les horizons. Et, dès qu’on parle d’immigration, il y a de l’émotion», a ajouté celle qui avait précédemment été l'âme et le visage de productions comme Chacun son île et Ports d’attache.

Retraite forcée

La COVID-19 s’étant pointé le bout du nez au milieu des tournages de Tenir salon, on y constatera les contrecoups de la pandémie dans au moins un commerce capillaire.

Au salon Fygaro de la rue Bélanger, le coronavirus a forcé Cesare Barone et ses acolytes à prendre leur retraite plus rapidement que prévu.

«On a été témoins de leur dernière tournée, du moment où ils ont mis la clé dans la porte, a raconté Sophie Fouron. Ça faisait presque 60 ans qu’ils étaient là et coiffaient des gens. À travers l’histoire de leur salon, c’est un peu l’histoire de l’immigration italienne à Montréal.»

Il reste des épisodes de la première saison de Tenir salon à enregistrer, et Sophie Fouron rêve d’en mitonner une deuxième. Elle souhaiterait notamment, dans un prochain chapitre, échanger avec une perruquière juive hassidique, une communauté souvent plus difficile à approcher, et sortir dans différentes régions du Québec.