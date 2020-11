Amanda Nunes se retirerait de l’UFC 256

La double-championne de l’Utimate Figthing Championship (UFC) Amanda Nunes se serait retirée de son affrontement contre Megan Anderson, prévu dans le cadre du UFC 256.

C’est ce qu’avançait le réseau ESPN, lundi.

Le 12 décembre, à Las Vegas, Nunes (20-4) devait défendre son titre chez les 145 lb. La Brésilienne de 32 ans détient également la ceinture de championne chez les 135 lb.

Selon un communiqué d’Anderson (10-4), sa rivale a un problème de santé.

«Tout ce qu’on m’a dit c’est qu’elle avait une condition médicale sérieuse et qu’ils travaillaient afin de trouver une nouvelle date pour notre affrontement, a indiqué l’Australienne. C’est dommage puisque nous avons travaillé tellement fort pour obtenir cette chance, mais j’espère qu’elle aura une récupération rapide. Le but demeure le même. Rien n’a jamais été facile pour moi. Ce n’est qu’une autre étape et nous serons prêts, peu importe la date qui sera choisie.»