Annie Brocoli raconte sa douloureuse séparation

Les demandes de divorce et de séparation ayant explosé depuis le début de la pandémie au Québec, la chanteuse Annie Brocoli est revenue sa propre séparation survenue il y a plusieurs années, afin de donner un peu d’espoir à ceux qui vivent de tels bouleversements.

Invitée à l’émission «Deux filles le matin», lundi, la chanteuse a raconté à quel point il lui a été difficile d’accepter sa séparation, d’en parler à ses proches, mais également de vivre avec la culpabilité immense d’avoir l’impression de briser sa famille.

Profondément amoureuse de son conjoint pendant plusieurs années, c’est vers 28 ans qu’elle a réalisé que plus rien ne fonctionne et que l’amour était disparu.

«J’ai vécu de très belles années avec le père de mes enfants. Je pensais que ça allait durer pour la vie. Probablement parce que je suis une enfant du divorce. J’ai été avec lui de 18 ans à 30 ans. À 28 ans... j’étais quand même jeune. Je n’étais plus amoureuse, je manquais d’admiration. On s’en allait sur des voies différentes. Ce n’est pas un mauvais gars et je ne suis pas une mauvaise fille, avec du recul. Mais qu’est-ce que tu veux... ce n’est plus là dans mon cœur», a-t-elle raconté à Marie-Claude Barrette.

Si elle a bien tenté, la première année, de retomber amoureuse de son conjoint, ses efforts n’ont pas porté fruit.

«La première année, je voulais repartir cela, mais c’était secret partout. Ma vie publique commençait, j’avais aussi une honte de me dire ''je vais être une chanteuse pour enfants, pis je vais briser ma famille, bra-vo!''»

Elle a commencé à songer à la séparation alors que sa fille avait 2 ou 3 ans, et son garçon, 5 ans. Il entrait à la maternelle, et le phénomène Annie Brocoli explosait.

«J’avais juste honte partout. Je n’en parlais ni à ma mère, ni à mes amies, je reste pognée avec ça. J’avais de l’angoisse, j’avais de la misère à avaler parce que je ne parlais pas. C’était physique», s’est-elle remémorée.

L’année juste avant la rupture officielle a été particulièrement difficile. «Ça n’allait plus. Tu n’as plus le goût d’embrasser ton chum...Tout avait vraiment cassé. Puis à un moment donné, au bout de peut-être deux ans, ce qui m’a donné le “boost”, [...] je me suis dit: “je vais prouver à mes enfants qu’il faut choisir le bonheur dans la vie”.»

«Ça fait 18 ans, et ça fait longtemps que j’en ai pas parlé. Je suis pleine d’émotion encore», a laissé tomber Annie Brocoli.

Les demandes de séparation ont doublé au Québec depuis le début de la pandémie de COVID-19, particulièrement chez les jeunes couples et les parents d’enfants en bas âge, selon un recensement du «Journal de Montréal» publié en août dernier.

Récemment, le gouvernement Legault a mis en place la plateforme d’information JuridiQC dont le premier volet est consacré à la séparation et au divorce.