Automobilistes délinquants : «quand est-ce qu’on va avoir une politique de douchebags à travers le Québec?»

Benoit Dutrizac n'a pas mâché ses mots à l'endroit du millier d'automobilistes qui se sont rassemblés à Laval ce week-end, tout en demandant aux autorités d'être beaucoup plus sévères envers les automobilistes délinquants.

• À lire aussi - Des covidiots en autos: un piéton happé à mort après un rassemblement de voitures modifiées

Samedi soir, des amateurs de voitures modifiées et de vitesse ont donné du fil à retordre aux policiers après des rassemblements illégaux dans la région métropolitaine et une course de rue qui a coûté la vie à un innocent piéton.

Le conducteur avait déserté la scène à l’arrivée des premiers secours.

«Ça, tu le pognes, c’est dix ans en dedans, s'insurge l'animateur à l'émission de Pierre Nantel à QUB radio. Ça va faire! Il va falloir que le message soit un peu plus clair à tous ces douchebags, qui au lieu de lire un livre, passent leur soirée à bizouner leurs chars et mettre des silencieux modifiés pour écœurer tous les voisins.»

Dutrizac souligne au passage n'avoir aucune dent contre les passionnés d'automobile, sauf «si t’écœures tout le monde chaque fois que tu la démarres et que tu mets la vie des autres en danger».