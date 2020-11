VÉZINA, Bernadette



Au CHSLD Saint-Augustin, le 30 octobre 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Bernadette Vézina, fille de feu M. Aimé Vézina et de feu dame Laura Grenier. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 12h30 à 13h50.à 14h et de là au columbarium F.-X. Bouchard inc.Elle laisse dans le deuil, son frère Laurent (Georgette Bélanger); sa belle-sœur Thérèse Roussel (feu Fernand Vézina), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel dévoué du CHSLD Saint-Augustin et du Manoir de Villebon.