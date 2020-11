General Motors recrute 3000 personnes pour développer des voitures électriques et autonomes

NEW YORK | Le constructeur automobile américain General Motors (GM) a annoncé lundi le recrutement de 3000 ingénieurs, informaticiens et designers dédiés notamment au développement de véhicules électriques et autonomes.

Ces recrutements ont commencé, et ils seront menés jusqu’au premier trimestre de 2021.

Le président de GM, Mark Reuss, a jugé important que le groupe continue à «recruter et à ajouter des talents variés», selon un communiqué de presse.

Il estime que «cela montrera clairement que nous sommes déterminés à continuer de développer les logiciels dont nous avons besoin pour dominer le marché des véhicules électriques, améliorer l’expérience client et avoir une main-d’œuvre orientée sur l’expertise logicielle».

Le constructeur automobile de Détroit veut développer 20 modèles de véhicules tout électriques d’ici 2023, pour se faire une place face au principal concurrent, Tesla.

GM a déjà proposé des voitures hybrides ou électriques comme les Chevrolet Volt et Bolt, mais le constructeur veut passer à la vitesse supérieure. Il a récemment présenté une version électrique de son Hummer, le mythique 4X4 de l’armée américaine.