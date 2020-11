La féérie au rendez-vous aux Jardins de Noël allemand de Québec

L’équipe du Marché de Noël allemand de Québec compte répandre de la joie et de la lumière au cœur du Vieux-Québec pendant la période des Fêtes avec la transformation des jardins de l’Hôtel-de-Ville en Jardins de Noël allemand.

Du 21 novembre au 3 janvier, les jardins de l’Hôtel-de-Ville seront décorés de sapins étincelants, d’une illumination féérique et de mélodies du temps des Fêtes, en collaboration avec différents partenaires.

Le déploiement de ce décor unique se veut un clin d’œil au traditionnel Marché de Noël allemand de Québec qui ne pourra pas avoir lieu cette année à cause de la COVID-19. On y trouvera aussi quelques kiosques en bois dédiés à la vente de petites douceurs, dont les fameux pains d’épice.

«Ce que l’on doit avant tout éviter, ce sont des gros rassemblements», a tenu à préciser Britta Kröger, présidente du Marché.

«Il va y avoir tous les jolis éléments décoratifs que l’on retrouve habituellement au Marché», a-t-elle ajouté.

Même le Père Noël fera des apparitions dans cette formule modifiée.

«L’objectif, c’est de créer un peu de magie de Noël», a poursuivi Mme Kröger dont l’équipe travaille de concert avec les autorités de santé publique pour le respect des règles sanitaires.

«Grâce aux Jardins de Noël allemand, les passants pourront s’émerveiller devant de magnifiques éléments décoratifs et profiter d’un Vieux-Québec en habit festif qui offrira à la fin de cette année difficile un brin de chaleur et de bonheur», ajoute-t-elle.

Appel du maire

Les Jardins de Noël allemands s’intègrent dans un concept plus large de décoration et d’illumination du Vieux-Québec, répondant ainsi à l’appel du maire qui, plus que jamais, souhaite voir Québec s’illuminer et briller de mille feux.

«Grâce aux Jardins de Noël allemand, la féérie qui caractérise toujours le Vieux-Québec à l’approche de la période des Fêtes sera de retour cette année, a ajouté le maire de Québec, Régis Labeaume. Cette initiative réconfortante de l’équipe du Marché de Noël allemand sera assurément appréciée de tous les citoyens qui déambuleront dans le secteur, alors que les rues seront plus décorées et plus illuminées que jamais!»

Les Jardins de Noël allemand de Québec seront illuminés de jour comme de nuit, 7 jours sur 7. Quant aux kiosques, ils seront ouverts au public à des horaires variables. Pour ne rien manquer, la population est invitée à suivre le déploiement et les activités virtuelles sur les médias sociaux du Marché de Noël allemand de Québec, ainsi qu’au www.noelallemandquebec.com.