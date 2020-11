La peur panique de passer sous le bistouri!

Mon mari a 74 ans et il a toujours eu bon pied bon œil comme dit le proverbe ! Il est aussi très orgueilleux de sa personne et il aime bien qu’on le pense indestructible et infaillible. D’ailleurs, nos enfants et nos petits-enfants en sont convaincus.

Malheureusement pour lui, depuis plus d’un an, il a beaucoup de mal avec ses yeux, particulièrement quand il est au volant. Je pressens qu’il a des cataractes si je me fie à la description qu’il m’en fait. Mais comme il craint les médecins comme la peste, il ne se décide pas à consulter, même si un ami plus âgé l’a prévenu que si comme lui il fait des cataractes, lorsqu’il franchira le cap des 75 ans et qu’il sera obligé de passer un examen pour la vue afin de conserver son permis de conduire, l’intervention sera inévitable. J’ai beau lui dire que c’est une opération courante de nos jours, que ça ne fait pas mal et que ça se solde toujours par la réussite, je ne parviens pas à le convaincre de procéder. Avez-vous un truc ?

Anonyme

Malheureusement je ne connais aucun truc susceptible de vous aider dans votre mission. Si ce n’est de souhaiter une accélération du problème pour qu’il soit tenu de procéder à l’intervention pour ne pas perdre son permis de conduire.