La télé des enfants: 6 rendez-vous pour apprécier les insectes

Le monde des insectes est riche et fascinant. Seulement, il faut regarder au-delà de l’apparence des bestioles pour en apprécier la beauté. À la télévision et au cinéma, le monde des bibittes a tout le loisir de s’exprimer librement.

«Apollon le grillon et les drôles de petites bêtes»

Il paraît frêle, mais a un grand coeur. Il est toujours là pour donner un coup de patte. Apollon le grillon voue une grande importance à la famille, à sa communauté d’insectes. Peu importe le souci, il répond présent et se sert de sa matière grise pour trouver des solutions. Des dessins animés colorés et inoffensifs.

Samedi et dimanche, 6 h 40, à Télé-Québec. En tout temps sur Club illico.

«Bestioles et cie»

Connaissons-nous bien les insectes? Probablement pas. On aimerait d’ailleurs peut-être davantage ces petites bêtes si on savait tout ce qu’elles font sur terre et dans les airs. Avec Émilie et Bill Bestiole, on s’intéresse aux bien connus grillon, cigale et libellule, mais on découvre aussi l’univers méconnu de la dolomède, du léthocère d’Amérique et du cloporte. Des rencontres enrichissantes.

Samedi, 7 h, à ICI Radio-Canada Télé, et en tout temps sur Tou.tv.

«Pipas et Douglas»

Jamais vous n’aurez vu une araignée ni une chenille comme Pipas et Douglas. Amateurs de spectacles sans être de grands artistes, ces hilarants personnages créés par ordinateur sont uniques. Ils ne craignent pas de fouler les planches pour offrir des numéros de magie, de danse et faire du sport, mais les résultats plus que mitigés ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. À notre plus grand plaisir.

Tous les matins à Télé-Québec.

«Minuscule»

Les insectes peuvent à la fois être très rigolos et être le centre d’attention de moments poétiques. Ici, il est possible de brièvement les voir à l’oeuvre dans des situations loufoques et des scènes quotidiennes. La force de cette production où se relaient différentes bestioles - araignée, escargot, coccinelle, papillon, etc. - réside dans ce mariage heureux entre l’animation 3D et les splendides paysages naturels.

Plusieurs fois par semaine sur Yoopa.

«Oggy et les cafards»

Oggy est un chat bleu qui possède quelques caractéristiques humaines, mais beaucoup de problèmes avec les cafards. Dans cette série d’animation, l’animal est constamment la cible d’un trio d’insectes qui s’amusent à lui rendre la vie difficile. Les jours passent, mais une chose ne change pas: Oggy ne dispose que de peu de répit avec les cafards.

Plusieurs épisodes disponibles sur YouTube.

«Une vie de bestiole»

Plus de 20 ans ont passé, mais ça n’empêche pas ce joli film d’animation des studios Disney d’être encore attrayant. Une grande partie du mérite revient à Tilt, une sympathique fourmi bleue qui commet une grave bévue en détruisant la récolte de la fourmilière. Afin d’éviter à son clan les foudres du méchant Borgne, elle se lance dans l’aventure de sa vie.

En tout temps sur Club illico.