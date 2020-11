Fière de la participation et de l’engouement suscités par le défi « J’encourage au mois d’octobre », la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) vous appelle de nouveau à soutenir les entreprises de Québec, en novembre, afin de les aider à traverser cette période difficile. À l’approche de Noël, le président et chef de la direction de la CCIQ, Steeve Lavoie (photo), vous invite à privilégier l’achat local pour vos emplettes des Fêtes, en plus de continuer à encourager les restaurateurs et hôteliers locaux. Le défi « J’encourage en appui aux marchands, entreprises, restaurateurs et hôteliers locaux » se déroulera jusqu’au 30 novembre prochain. La CCIQ vous encourage aussi à utiliser le mot-clic #DefiJencourage lors de chacune de vos publications afin de créer une campagne de soutien local massive sur les réseaux sociaux.

Prix du Québec

Photos courtoisie

Deux professeurs de l’Université Laval, Claire Deschênes et Charles Morin, ont reçu le 4 novembre dernier un prix du Québec, la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec pour récompenser l’œuvre de personnes d’exception dans les domaines de la science et de la culture. Claire Deschênes (photo) professeure associée à la Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval et spécialiste de renommée internationale des turbines hydrauliques, a reçu le prix Lionel-Boulet (Recherche et développement en milieu industriel) qui récompense une personne qui s’est distinguée par ses innovations, son leadership dans le développement scientifique et son apport à la croissance économique du Québec. Claire Deschênes est la première femme à recevoir ce prix. Pour sa part, Charles Morin (photo) professeur de psychologie à la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval, a reçu le prix Léon-Gérin qui récompense une personne ayant mené une carrière remarquable en recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales. Le professeur Morin est une sommité mondiale de la recherche sur les troubles du sommeil.

Bitume Québec

Photo courtoisie

À l’issue de sa récente assemblée générale annuelle, tenue virtuellement le 22 octobre dernier, Bitume Québec s’est donné un nouvel exécutif pour mener à bien les affaires de l’association qui regroupe les fournisseurs de bitume et les producteurs d’enrobés bitumineux. C’est ainsi que Michel Aumont ing., MBA (à droite sur la photo), de la firme Bitumar, a été élu président du CA, en remplacement de Martin Pelletier (à gauche), de Pavage Maska, qui avait dû prolonger son terme initial de 3 ans en raison de l’actuelle pandémie. Le poste de vice-président sera occupé par Serge Lefebvre, ing., de Eurovia Québec, tandis que la fonction de secrétaire-trésorier a été dévolue à Richard Labelle, directeur des ventes du Québec de la firme Coco Asphalt Engineering.

Anniversaires

Photo courtoisie

Dominique Maltais (photo), double médaillée olympique en snowboardcross et 5 fois détentrice du Globe de cristal, 40 ans... Charlotte Cardin, chanteuse montréalaise finaliste de La Voix en 2013, 26 ans... Marie-Ève Janvier, chanteuse, interprète et animatrice, 36 ans... David Duval, golfeur de la PGA, gagnant du British Open en 2001, 49 ans... John McGrath, ex-animateur radio de Québec (Radio Bible), 71 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 9 novembre 2019 : Ginette Guay (photo), 63 ans, comédienne et actrice de Québec et conjointe de Jean-Jacqui Boutet... 2018 : James Greene, 91 ans, acteur américain... 2017 : John Hillerman, 84 ans, acteur américain connu pour son personnage de Jonathan Higgins (Magnum)... 2015 : Tommy Hanson, 29 ans, ex-lanceur du baseball majeur (2009 à 2013) avec Atlanta et Los Angeles... 2007 : Yves Asselin, 52 ans, communicateur, consultant et pigiste...