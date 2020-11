Le mandat Biden

Les espoirs sont tournés vers le nouveau président des États-Unis. Seulement, que pourra faire Biden à la lumière de sa victoire? Entre la crise de la COVID-19, les relations internationales avec alliés et pays plus anti-Amérique. Comment le nouveau dirigeant en chef des armées pourra-t-il combler les attentes immenses des Américains et même... des peuples du monde entier?

Parce que les États-Unis d’Amérique sont, malgré la présidence Trump, encore le centre névralgique de l’économie mondiale, et restent encore l’armée la plus puissante au monde. Effectivement, les attentes envers Biden outrepassent les frontières de son pays. Les pays occidentaux peuvent lâcher un soupir, le pays redeviendra le gendarme du monde et en conséquence, l’Europe pourra, du moins pour l’instant, laisser tomber son projet d’une armée de l’Union européenne. Pour ce qui est de la Russie et de la Chine, eh bien, que voulez-vous? On peut interférer dans un processus électoral, il reste que la raison finit toujours par triompher en démocratie, et la réaction de masse des Américains qui se sont levés pour contrebalancer toutes ces interférences en est un bel exemple. Cependant, que pouvons-nous attendre concrètement du président Biden, qui, on ne se le cachera pas, ne sera certainement pas là pour huit ans?

Reconstruire des ponts

Détruire une entente est très facile. Déchirer le papier, faire une annonce publique comme quoi votre pays ne s’y soumet plus, et voilà, c’est fait! La construire, c’est plus complexe, de surcroît la reconstruire... c’est une autre affaire. Entre le traité de Paris, l’entente sur le nucléaire en Iran et le pacte de non-prolifération des armes nucléaires à moyenne portée avec la Russie (FNI), pour ne nommer que ces accords, ça en fait, des deals à reconstruire.

Pour qu’un document soit signé, il faut prendre une multitude de facteurs en considération. Les exigences des parties, les espérances des peuples de chacun des pays, la constitution de l’État en question, ce qu'elle peut imposer pour faire respecter les objectifs. Tout ça sans même parler des situations politiques des présidents, des premiers ministres, des rois ou des autres titres suprêmes des protagonistes et parfois ou surtout antagonistes en question. Il y en a, des conditions à réunir pour qu’un consensus soit établi.

Entre alliés, c’est déjà un processus laborieux, alors imaginez quand il faut aligner toutes ces conditions avec un État qui n’a pas les mêmes valeurs, pour le dire ainsi, que les vôtres! Pas surprenant qu’il aura fallu pratiquement deux mandats au président Obama pour parvenir à l’aboutissement d’un règlement avec l’Iran concernant l’enrichissement de l’uranium. Sans parler de ses prédécesseurs. Donc pour reconduire de telles ententes... autant dire que le nouveau président élu a intérêt à y plancher dès son entrée dans le bureau ovale.

L’Iran

Non seulement ce sera un processus long à recommencer, mais il faut dire que le retrait de l’Amérique apporte de l’eau au moulin dans l’argumentaire iranien. Le retrait plus que spontané à effet immédiat du président Trump légitimise la méfiance iranienne. Qu’est-ce qui nous garantit que le prochain président ne déchirera pas une nouvelle entente à son tour? Forçant ainsi encore à des négociations et alimentant de ce fait encore les tensions au Moyen-Orient. L’Iran a donc une carte dans sa manche pour exiger plus de bénéfices qu’au moment du premier accord.

Pour ajouter à la donne, le président iranien ainsi que le VRAI dirigeant, l’ayatollah, ont un souci de cohérence. Depuis 1979, le régime cri à la menace américaine. La révolution islamique de ce pays repose principalement sur le postulat d’un shah vendu à l’oncle Sam, sapant du coup les valeurs intrinsèques attribuées au peuple. On peut prétendre que le régime est sur sa fin, rien n’est moins sûr, mais justement! Le temps n’est pas aux volte-face. Déjà, ils ont dû user d’une stratégie de communication digne d’une gymnaste de haut rang pour faire passer les premières mesures, voilà que l’autre leur balance de nouvelles sanctions par la tête. Bon, alors maintenant, refaire passer le message que l’Amérique revient dans la course. C’était déjà leur demander la Lune, maintenant c’est ne leur demander rien de moins que Mars.

Et la Russie...

Le FNI signé avec l’URSS en 1988 par Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev, premier accord à éliminer complètement une catégorie d’armes atomiques, lui aussi balancé aux poubelles par Donald Trump, est un autre défi. Comment le remettre en fonction quand, de prime abord, Vladimir Poutine le pointait déjà du doigt stipulant qu’il représentait une contrainte pour la Russie et pour cause? La Chine, de plus en plus téméraire à cet égard, bien que la Russie ne craigne pas plus ce pays que nous la France par exemple, était un de ces arguments forts pour rendre vétuste ce traité sans directement utiliser la rhétorique anti-Occident. À cela s'ajoute l’argument des boucliers antimissiles que les États-Unis ont déployés sur la péninsule coréenne. L’administration Trump aurait permis ouvertement aux Russes de brûler le FNI qu’il n’aurait pas su faire mieux! Au moins, aux vues de tous, il aurait pu arguer que la Russie n’attendait que ça. Mais non, il le fait lui-même! Alors pourquoi Vladimir Poutine remettrait-il les contraintes qu’impose ce document historique de la guerre froide à son pays? Il en est libéré! Comme on dit, un fou dans une poche.

Et les alliés

Les alliés... quoi en dire? Si plusieurs ont en effet profité longtemps de la mondialisation aux dépens de l’Amérique, il n’en reste pas moins que tout ça, c’est surtout une question de conjectures économiques. Alors maintenant, on fait quoi? Bien entendu, ces derniers ne tourneront pas le dos au gouvernement Biden, mais quand même. Demanderont-ils des garanties afin de s’assurer qu’une prochaine administration ne leur brandira pas encore des menaces de non-respect de protection mutuelle entre pays membres de l’OTAN? Voudront-ils des engagements plus solides? Quoi qu’il en soit, les ponts sont dus pour une petite cure de beauté, pour utiliser cette expression que l’on pourrait presque qualifier d’euphémisme.

À l’interne... pour finir, ou commencer!

La COVID, qui a bénéficié du laxisme trumpien à cet égard pour faire du pays son terrain de jeu, les divisions sociales exacerbées, les pros-Trump à rassurer et à calmer, la Corée du Nord – avec son dirigeant suprême qu'on ne sait plus comment considérer entre «rocket man» ou un «ami» à qui prédire un avenir «génial» –, un Sénat républicain avec qui s’entendre et quoi d’autre! Non, si plusieurs s’attendent à voir de grandes réformes avec le retour des démocrates à la sauce Obama, juste avec ces enjeux, il y a là un agenda pour deux mandats!

Jimmy Lajoie-Boucher

Journaliste indépendant

Lévis