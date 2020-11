Les partys d’Halloween causent une vingtaine d’infections

Des adolescents et des adultes ont défié l’interdiction de faire des partys à l’occasion de l’Halloween en Chaudière-Appalaches. Quelques jours plus tard, voilà que la Santé publique dénombre une vingtaine de cas de COVID-19 en lien avec trois événements privés.

Au moins sept personnes ont reçu un diagnostic d’infection au coronavirus après avoir participé à une soirée qui réunissait des adultes.

Deux autres partys qui rassemblaient des adolescents ont été associés respectivement à neuf et à cinq cas de COVID-19.

« Ce sont de nouvelles éclosions. On est en train d’analyser le dossier, mais il y a déjà plusieurs retraits et plusieurs classes-bulles isolées [dans des écoles secondaires] », indique la Dre Liliana Romero, directrice régionale de santé publique, selon qui il est difficile d’évaluer l’ampleur des éclosions pour l’instant.

« C’est pour ça qu’on ne peut pas [se] relâcher. Moi, j’invite vraiment la population à rester vigilante et à continuer de se protéger », insiste la médecin.

Toujours au rouge

Alors que toute la Chaudière-Appalaches est actuellement en zone rouge, la Dre Romero estime qu’on ne peut envisager une rétrogradation vers le palier orange pour au moins les deux prochaines semaines. « C’est encore trop tôt. »

Ceci dit, « on voit que les efforts commencent à porter fruit », mentionne la directrice de santé publique.

Dans les secteurs de Lévis, de Bellechasse, des Chutes-de-la-Chaudière, de Lotbinière, « vraiment, de plus en plus, la situation s’améliore. » Par contre, dans les Appalaches et en Beauce, « il y a des efforts encore à faire pour rétablir la situation. »

Rappelons que le premier ministre François Legault a prolongé les mesures imposées en zones rouges dans le cadre du « défi 28 jours » jusqu’au 23 novembre. Samedi, le gouvernement a toutefois autorisé trois villes du secteur d’Avignon, en Gaspésie, à passer de l’alerte rouge à l’alerte orange.

Bilan régional

Depuis vendredi, sur une période de 48 h, la Chaudière-Appalaches a enregistré 134 nouveaux cas et quatre nouveaux décès en lien avec la COVID-19. Avec une trentaine de personnes hospitalisées en date de vendredi, le réseau de la santé reste « fragile », fait valoir la Dre Liliana Romero.

Dans les résidences pour aînés, les milieux en éclosion sont stables, sauf du côté du CHSLD de Cap-Saint-Ignace où une éclosion reste « critique », avec 29 cas actifs chez les résidents et 44 cas actifs chez les travailleurs ainsi que quatre décès cumulatifs en date de vendredi.

C’est toutefois dans les entreprises que le bât blesse. On recense une cinquantaine d’éclosions dans des milieux de travail. Les travailleurs ont tendance à baisser leur garde au moment de prendre une pause, de dîner ou de sortir pour fumer, constate la Santé publique.