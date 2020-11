Lévis: un médecin spécialiste radié 15 mois pour une inconduite de nature sexuelle

Un médecin spécialiste qui pratiquait à Lévis a été radié pour 15 mois en raison d’une inconduite de nature sexuelle.

Le Dr Benoît Dansereau a été reconnu coupable par le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec d’avoir fait des avances non sollicitées à une stagiaire en 2018.

Le gynécologue de 60 ans a ainsi contrevenu au Code de déontologie des médecins.

Le conseil de discipline s’est réuni, les 8 et 9 juillet 2020, pour procéder à l’audition sur sanction de la plainte disciplinaire.

«Gestes inexcusables»

Le conseil affirme que le médecin a fait défaut d’avoir une conduite irréprochable envers une personne avec laquelle il est entré en relation dans l’exercice de sa profession.

Dans le contexte, les gestes du Dr Dansereau sont inexcusables, croit le conseil.

L’avocat du syndic adjoint demandait au conseil d’imposer au Dr Dansereau une radiation temporaire de 5 ans. De son côté, l’avocat du Dr Dansereau demandait au conseil d’imposer à son client une radiation temporaire de deux mois.

Le Dr Dansereau est inscrit au tableau de l’ordre du Collège des médecins du Québec depuis le 1er juillet 1986.

Après avoir travaillé en Beauce pendant quelques années, il s’est joint à trois cliniques médicales déjà existantes: la Clinique Cherbourg, située à Charlesbourg, la Clinique médicale le Mesnil, dans le quartier Lebourgneuf, et la Clinique des Ponts, située à Lévis.

Dans la décision, on peut lire que le Dr Dansereau reconnaît qu’il a été «con et stupide».

En l’espèce, le conseil a conclu que la conduite du Dr Dansereau avait atteint un niveau de gravité suffisamment important.

Message clair

«La période de cinq ans proposée par le syndic adjoint apparaît trop sévère alors que la radiation de deux mois suggérée par le Dr Dansereau est, à l’inverse, une sanction beaucoup trop clémente», précise le conseil.

En conséquence, une radiation temporaire de 15 mois est imposée.

«Elle aura le mérite d’envoyer un message clair aux membres de la profession qu’il est indéfendable pour un médecin d’avoir un comportement irrespectueux et vexatoire qui se manifeste par des gestes répétés et non désireux à l’égard du personnel de soutien au point de constituer du harcèlement sexuel», termine le conseil.

En 2017, le Dr Dansereau avait également été radié pour 21 semaines pour avoir entraîné la mort d’un fœtus. Une poursuite de plus de 400 000$ avait alors été déposée contre lui.