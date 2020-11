L’heure des examens de conscience

Maintenant que le rideau est tombé sur la pièce de théâtre à la fois tragique et comique qui s’est jouée ces derniers jours au sud de la frontière, le temps est venu pour les bonzes des deux partis adverses de se regarder dans le miroir et de faire un examen de conscience.

FRANKENSTEIN S’EST ÉCHAPPÉ !

Tout d’abord, les républicains.

Les membres de ce grand parti qui fut naguère, rappelons-le, dirigé par Abraham Lincoln (oui, oui, les petits lapins : ce sont les républicains qui ont aboli l’esclavage, pas les démocrates, on ne vous enseigne pas ça dans le cours d’Histoire, hein ?) savaient que Trump n’était pas l’un des leurs.

Ils savaient qu’il se foutait de leur parti et de leur programme comme de son premier million.

Ils savaient qu’il était un monstre narcissique.

Ils savaient qu’il était erratique, mythomane, parano, colérique.

Or, ils lui ont quand même donné les commandes de leur formation.

Pourquoi ?

Tout simplement parce qu’ils ont compris que cet homme, aussi inepte et aussi vénéneux soit-il, était capable de leur ouvrir les portes de la Maison-Blanche.

Ils ont fait comme Faust : ils se sont bouché le nez et ont signé un pacte avec le diable.

Résultat : ils ont créé un monstre, qui s’est échappé du laboratoire.

Il fallait voir les bonzes du parti républicain quitter le navire quand il a commencé à couler !

« Oh, nous ne savions pas que notre chef était comme ça, nous sommes les premiers surpris, avoir su, on ne l’aurait jamais choisi, blablabla... »

S’il vous plaît !!!

Le temps est venu de vous regarder dans le miroir, les amis, et de faire votre examen de conscience.

Votre parti n’a pas été « détourné », comme vous aimez à le répéter.

Vous avez donné les commandes de votre avion – et du pays, pour ne pas dire du monde – à un pirate de l’air.

En toute connaissance de cause.

LA MOMIE

Idem pour les démocrates.

C’est tout ce que vous aviez à présenter comme candidat ?

Grand-papa Biden ? Un homme sinistre qui passait son temps à tâter et à peloter toutes les femmes qu’il croisait sur son chemin ?

Pourquoi les démocrates n’ont-ils pas fait preuve de plus de courage et choisi d’aller au marbre directement avec Kamala Harris, tant qu’à faire ?

Leur chef aurait été l’anti-Trump par excellence : une femme noire et asiatique !

Tant qu’à combattre Trump, allons-y jusqu’au bout ! Dévoilons nos couleurs ! Plaçons tous nos jetons sur le tapis ! Allons-y « all in » !

Mais non. Les démocrates ont préféré jouer une carte plus sûre, moins controversée.

Plus traditionnelle.

Un septuagénaire blanc. Pour affronter un septuagénaire blanc.

Histoire de ne pas trop effrayer les nostalgiques du drapeau confédéré qui n’ont toujours pas digéré la victoire de Barack Obama.

Les démocrates aussi ont un examen de conscience à faire.

N’ont-ils pas manqué de courage ?

UNE QUESTION DE TEMPS

Cela dit, pour les démocrates, ce n’est peut-être que partie remise.

Car « si la tendance se maintient », comme on dit, dans un an, Joe Biden (qui a récemment pris sa petite-fille pour son fils mort en 2015) ne se souviendra peut-être même plus qu’il a été élu président.