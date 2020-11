Météo: encore du beau temps pour le début de semaine

Il fera encore beaucoup ce début de semaine dans les régions du Québec, tandis qu’une tempête hivernale balaye les Prairies qui devraient recevoir jusqu’à 50 cm de neige par endroits.

Dans la région de Montréal et ses environs, il sera généralement ensoleillé avec un maximum de 20 degrés Celsius. Mardi, même photographie en matinée, mais l’ennuagement de la soirée risque de déboucher sur de possibles averses mercredi. Les températures seront toujours clémentes avec un mercure de 17 degrés.

En revanche, jeudi et vendredi connaîtront des passages nuageux, avec 40 % de probabilités d’averses pour la journée de vendredi, et des températures qui descendront à un maximum de 9 degrés.

À Québec, la journée de lundi sera généralement ensoleillée avec cependant des nappes de brouillard qui se dissiperont en matinée. Et mardi sera ensoleillé avec des températures oscillant entre 14 et 16 degrés.

Mercredi, le ciel sera nuageux avec 60 % de probabilité d’averses et un mercure de 17 degrés, contrairement à jeudi où les températures descendront à un maximum de 9 degrés avec alternance de soleil et de nuages.

Vendredi, il fera encore plus frais avec 7 degrés au compteur et un ciel plus nuageux.

Ailleurs, en Estrie, en Beauce et Mauricie, il sera généralement ensoleillé lundi avec des températures allant de 16 à 20 degrés, alors que durant la semaine, il y aura des passages nuageux et une baisse des températures.