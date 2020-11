Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 9 novembre:

Chien de garde

Premier long métrage de la cinéaste québécoise Sophie Dupuis dont la distribution principale a été encensée. Plus vieux d’une famille de deux garçons habitant avec leur mère (Maude Guérin), JP (Jean-Simon Leduc) peine à conserver l’équilibre familial parce que son frère Vincent (Théodore Pellerin) mène une vie explosive.

Lundi, 15h, VRAK.

Sur scène

Concert intime de Louis-Jean Cormier offert durant l’été sur l’espace Yoop. L’auteur-compositeur-interprète a profité de cette rencontre interactive musicale avec le public pour piger un peu partout dans son répertoire solo, après avoir incité les gens à lui faire part de leurs demandes spéciales.

Lundi, 19h, ARTV.

Point doc

Documentaire prouvant à quel point les rires et les pleurs sont des éléments capitaux dans nos vies. Ils nous accompagnent lors des naissances, lors des amours et lors des deuils. S’ils ne sont pas nécessairement provoqués par les mêmes sentiments, ils permettent à la communication humaine de s’enrichir.

Lundi, 20h, Télé-Québec.

Les pires erreurs d’ingénierie

Pratiquement impossibles à prévoir, des catastrophes environnementales secouent notre planète. Celle de la plus importante marée noire de l’histoire, survenue au Mexique, et la formation d’une vague de boue toxique, créée par l’effondrement d’un barrage, en Espagne, ont laissé de vives traces.

Lundi, 21h, MOI ET CIE.

À tour de rôle

En plus d’avoir partagé le haut de l’affiche du film québécois Séraphin: un homme et son péché, Karine Vanasse et Pierre Lebeau ont un autre point en commun: ils ont défendu plusieurs rôles remarqués. Ils replongeront donc dans leurs souvenirs et recevront la visite de Fabienne Larouche et Marc Beaupré.

Lundi, 21h, TVA.

Rendez-vous d’histoire du Québec

Le général de Gaulle a influencé le Québec à sa façon, jouant un rôle crucial dans la Révolution tranquille. Roger Barrette revient sur l’importance du dialogue entre le célèbre homme et la province. Un autre pan de l’incontournable patrimoine du Québec.

Lundi, 21h30, MAtv.

Carol

New York. Les années 1950. Carol Aird (Cate Blanchett) et Therese Belivet (Rooney Mara) ne proviennent pas de la même génération ni du même milieu de vie. Pourtant, la femme mariée et l’aspirante photographe développeront une amitié qui laissera la place à l’expression de forts sentiments amoureux.

Lundi, 00h05, TVA.