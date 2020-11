Saguenay Lac-Saint-Jean: une détérioration avant une amélioration mentionne Christian Dubé

La situation s’aggravera avant de s'améliorer au Saguenay Lac-St-Jean et la population devra se serrer les coudes dans les prochaines semaines, a prévenu lundi le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

«Avant d’aller dans les bonnes nouvelles, je dois dire qu’on s’attend que la situation soit pire avant qu’elle s’améliore», a déclaré M. Dubé qui s'est déplacé dans la région pour son point de presse. Il était accompagné de la ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest et du directeur régional de la santé publique de la région, Donald Aubin.

La région, qui est sous les projecteurs pour sa progression des cas de COVID, a enregistré lundi 94 nouveaux cas d’infection et huit décès supplémentaires, soit plus de la moitié des décès répertoriés lundi au Québec. De plus, le Saguenay-Lac-Saint-Jean reste au peloton au Québec (proportion sur 100 000 habitants) avec un cumulatif de 312 cas actifs.

M. Dubé a écarté du revers de la main l’option d’ajouter des restrictions sur le territoire afin d’abaisser la courbe. Selon lui, la population pourra changer la tendance avec un effort collectif.

Christian Dubé a invité les Saguenéens à plutôt s’inspirer de la récente amélioration de la situation épidémiologique dans la Capitale-Nationale.

«Nous n’avons pas fait de règle spéciale à Québec, nous avons seulement dit de suivre les consignes et assurons-nous qu’on les respecte bien. Moi, ce que je veux, c’est que les quelques-uns qui ont relâché se reconnaissent aujourd’hui», a indiqué le député de La Prairie.

Craignant aussi un relâchement des employés dans le milieu de la santé, le ministre a signifié qu’il avait rencontré les PDG des CIUSSS du Québec au cours de la journée afin de rappeler que les employés doivent suivre sur les meilleures pratiques en tout temps.

Capitale-Nationale en orange?

Interrogé sur un éventuel passage du rouge à l’orange pour la Capitale-Nationale, le ministre Dubé a affirmé que la situation doit s'améliorer encore avant de prendre une telle décision.

«Nous allons présenter des courbes pour encourager les gens, mais on ne jouera pas au yoyo. Il faut être sûr que la tendance sur plusieurs semaines continue de progresser dans la bonne direction. Les gens de Québec ont fait un bon travail, mais il reste encore du travail à faire» a mentionné Christian Dubé.