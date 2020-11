Sondage Léger : les jeux populaires et bénéfiques malgré la COVID

En partenariat avec la firme Léger, un sondage commandé par Gameloft Montréal a révélé l’impact de la pandémie et du confinement sur les habitudes de jeu vidéo au pays.

Selon ce sondage Omnibus Web réalisé auprès d’un échantillon représentatif de 1911 Canadiens, dont près de la moitié (800) résident au Québec, parlant anglais et français et âgés de 18 ans et plus entre les 2 et 6 octobre dernier, les jeux vidéo ont été plus que populaires.

En effet, 25 % des Canadiens ont indiqué avoir joué davantage à des jeux vidéo cette année à cause de la pandémie. Et c’est au Québec que la plus forte croissance a été enregistrée, avec une hausse de 28 %.

À l’inverse, les répondants ont également avoué avoir réduit leurs temps de jeu dans les salles d’attente et dans les transports, une part respectivement tombée de 10 et 9 % à 4 et 3 %.

Les jeux mobiles en hausse

Confinés à la maison, les joueurs ont davantage favorisé les jeux sur leurs téléphones intelligents que sur supports fixes. Avec un taux de 68 % l’an dernier, celui-ci a grimpé à 78 % cette année pour l’utilisation des appareils cellulaires, tablettes et autres consoles portatives.

Ainsi, les cellulaires intelligents sont devenus la plateforme la plus utilisée, mais aussi la préférée des joueurs. Au Québec, les adeptes du format mobile sont 10 % plus nombreux qu’ailleurs au Canada, à 57 contre 47 %.

Préférence aux jeux multiplateformes

Autre donnée significative de ce sondage Léger, la capacité de jouer au même jeu sur plusieurs appareils est un indicateur important lors de l’achat d’un jeu pour 40 % des Canadiens et 35 % des Québécois.

Cet intérêt est d’ailleurs motivé par le fait de pouvoir jouer avec des amis qui possèdent des supports de jeux différents, un argument pour 23 % des Québécois et 22 % ailleurs au pays.

« L’intérêt pour les jeux multiplateformes n’est pas surprenant, l’industrie du jeu vidéo a évolué et les plateformes se sont multipliées. Il est donc normal de voir les joueurs s’attendre à ce que leurs jeux préférés se jouent sur un PC, une console, un mobile. Ils peuvent ainsi jouer avec leurs amis ou familles, et jouer aux moments qui leur conviennent le mieux selon la plateforme disponible », ajoute Manea Castet, producteur principal à Gameloft Montréal.

Hommes, femmes, étudiants, plus de 55 ans, tout le monde joue

Enfin, le sondage a confirmé une fois de plus que les stéréotypes ne sont pas représentatifs de l’image que les joueurs soient majoritairement des hommes ou des étudiants.

En réalité, la consommation de jeux vidéo s’établit à 52 % chez les hommes et 48 % chez les femmes et plus du quart des répondants de plus de 55 ans ont indiqué avoir l’habitude de se divertir en jouant à des jeux vidéo.

Événement MEGAMIGS

Ouvert au public cette semaine, l'événement MEGAMIGS se tiendra les 12 et 13 novembre à Montréal. Vous pourrez y voir près de 75 exposants, participer à une quinzaine d'activités et découvrir du contenu technique animés par des experts d'ici dans les 40 conférences prévues au programme.