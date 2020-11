Star Académie: mission accomplie pour les auditions

L’équipe de Star Académie peut dire mission accomplie au terme de sa tournée d’auditions, qui prenait fin dimanche, au Fairmont Le Reine Elizabeth, à Montréal.

Il faudra maintenant patienter jusqu’en février pour savoir quels jeunes talents de la chanson, de 16 à 30 ans, seront retenus pour vivre la grande aventure télévisuelle, parmi les quelque 5500 aspirants qui ont tenté leur chance dans toutes les régions du Québec et au Nouveau-Brunswick.

Le jury des auditions était composé, entre autres, de la productrice au contenu Marianne Boulet, de la coach vocale Marie-Ève Riverin, de la directrice de la distribution Rosalie Dumas et d’artistes invités. Productions Déferlantes est à l’origine de cette nouvelle mouture de Star Académie.

Qui aura la chance d’avoir sa chambre dans la grande académie et d’apprivoiser l’industrie de la musique et le métier d’auteur-compositeur-interprète auprès de l’animateur Patrice Michaud, de la directrice Lara Fabian, des professeurs Ariane Moffatt, Gregory Charles, Anne Dorval, Yannick Nézet-Séguin et Pepe Munoz, et du directeur artistique Mika?

Réponse l’hiver prochain. Le premier gala de variétés du dimanche de Star Académie 2021 sera présenté le 14 février, à TVA. Il sera précédé de deux émissions spéciales, en janvier, résumant le stage de formation qui réunira une centaine de candidats repêchés aux auditions.