Terry Fox sur les futurs billets de 5 $?

Le visage de Terry Fox, qui avait inspiré tout le pays avec son Marathon de l'espoir en 1981, pourrait se retrouver sur les futurs billets de 5 $, en lieu et place de Sir Wilfrid Laurier.

En effet, le Manitobain, qui avait traversé la moitié du pays au rythme d'un marathon par jour malgré une jambe en moins afin d'amasser des fonds pour lutter contre le cancer, avant d'être emporté par la maladie, figure parmi une courte liste de huit personnalités dévoilées lundi par la Banque du Canada pour figurer sur la prochaine mouture de ses billets.

Parmi les autres personnalités retenues, on retrouve Pitseolak Ashoona, une artiste inuite; Robertine Barry ou «Françoise», la première femme journaliste canadienne-française; Binaaswi (Francis Pegahmagabow), le soldat autochtone le plus décoré de l'histoire du Canada; Won Alexander Cumyow, le premier Sino-Canadien né au Canada; Lotta Hitschmanova, une des premières activistes humanitaires communautaires du pays; Isapo-muxika (Pied-de-Corbeau), un chef autochtone reconnu pour son sens diplomatique et Onondeyoh (Frederic Ogilvie Loft), fondateur de la première organisation autochtone pancanadienne.

Cette liste a été établie par un comité consultatif à partir de quelque 600 candidatures soumises par près de 45 000 personnes. Elle a été transmise à la ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui dévoilera la candidature retenue au début de 2021.

«Ces personnalités méritent toutes que leurs contributions remarquables au Canada soient reconnues. Elles ont surmonté des obstacles, lutté pour leurs idéaux et inspiré des générations. J'invite l'ensemble de la population à se familiariser avec l'histoire de ces personnes incroyables», a-t-elle indiqué par communiqué.

Les prochains billets de 5 $ seront imprimés à la verticale, à l'image des billets de 10 $ lancés en 2018. Rappelons que ceux-ci rendent hommage à Viola Desmond, connue pour son combat contre le racisme et la ségrégation mené en Nouvelle-Écosse.

Le visage de Sir Wilfrid Laurier, quant à lui, se retrouvera éventuellement sur les billets de 50 ou de 100 $, a précisé la Banque du Canada.