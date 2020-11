Un nouveau président s'amène chez ArcelorMittal

Le nouveau président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada, dont la nomination a été annoncée lundi, compte tout faire pour adapter les activités de la minière établie sur la Côte-Nord aux défis de demain.

Natif de la République démocratique du Congo, Mapi Mobwano a vécu et travaillé en Afrique du Sud dans l'industrie minière. Plus récemment, il était devenu directeur général et chef de l'exploitation chez ArcelorMittal en juillet 2019.

Bien au fait de la réalité de l'entreprise et de ses quelque 2500 employés, le nouveau président compte préparer ArcelorMittal à faire face à une éventuelle baisse du prix du minerai de fer.

Présentement, la mine de Fermont qu'exploite l'entreprise tourne à plein régime, à la faveur d'un prix du minerai qui oscille autour de 120 $ la tonne.

«Le prix aujourd’hui est très élevé. On en profite bien sûr, on en est conscient. Mais il y a 5 ans, les prix avaient baissé à 40 $ la tonne. C’est un marché cyclique. Nous, on s’attend à ce que les prix baissent dans le futur et pour rester compétitif, on doit toujours être en mesure de s’améliorer, faire les choses différemment, amener de nouvelles technologies pour continuer nos opérations», a évoqué M. Mobwano.

Si l’objectif est d’assurer la pérennité des opérations avec un gisement exploitable pendant 30 ans, ArcelorMittal a aussi dans ses cartons un projet de développement. L’augmentation de la capacité de l’usine de boulettage de Port-Cartier fait encore l’objet d’études, a confirmé Mapi Mobwano.

Ce dernier est demeuré discret sur les avancés dans ce projet, tout en indiquant qu'il viendra en parler sur la Côte-Nord au moment opportun.

D’autre part, des négociations vont bientôt s’amorcer pour le renouvellement de la convention collective avec le Syndicat des Métallos.

«Nous entamons ce processus avec l’esprit de collaboration», a affirmé Mapi Mobwano.