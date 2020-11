Une autre équipe de la NFL aux prises avec la COVID-19

Les Steelers de Pittsburgh ont annoncé que l’un de leurs joueurs avait reçu un diagnostic positif à la COVID-19, lundi.

L’équipe de la Pennsylvanie n’a pas dévoilé l’identité de son athlète pour le moment, mais son nom sera éventuellement placé sur la liste des joueurs non disponibles en raison du virus.

«Le joueur a immédiatement été placé en isolement et l’organisation continue de suivre les protocoles de la NFL», ont indiqué les Steelers sur leur compte Twitter.

Le club a également indiqué être en contact avec les responsables du circuit Goodell pour faire le suivi des contacts qu’a eus son footballeur infecté dans les derniers jours.

«La santé et la sécurité de nos joueurs, nos entraîneurs et des membres de notre personnel sont notre plus grande priorité», ont ajouté les Steelers.

Pittsburgh, qui n’a pas subi la défaite en huit sorties cette saison, disputera son prochain affrontement contre les Bengals de Cincinnati, dimanche.