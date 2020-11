Vaccin Pfizer: Trudeau salue une annonce « encourageante » mais reste prudent

Le premier ministre Justin Trudeau a jugé « très encourageante » l’annonce faite lundi par les laboratoires Pfizer et BioNTech d’un vaccin « efficace à 90% » contre la COVID-19, tout en appelant les Canadiens à « tenir bon » et à respecter les mesures prises pour éviter sa propagation.

• À lire aussi: COVID-19: Pfizer annonce que son candidat vaccin est «efficace à 90%»

• À lire aussi: Électrisée par l’annonce d’un vaccin, Wall Street ouvre sur la voie de records

« On voit la lumière au bout du tunnel. On a bon espoir, on est en train d’y arriver parce que nos scientifiques travaillent incroyablement fort, mais on doit faire notre part », a déclaré M. Trudeau lors d’un point presse.

« Ce matin, les Canadiens se sont réveillés avec une nouvelle très encourageante de Pfizer et BioNTech à propos de leur candidat vaccin », a-t-il salué, estimant qu’un vaccin devrait arriver « normalement dans les trois premiers mois de 2021 ».

Le Canada a signé un contrat avec Pfizer, qui doit fournir un minimum de 20 millions de doses de son vaccin.

Le pays, qui compte 38 millions d’habitants, a aussi signé des accords avec les Américains Novavax, Johnson & Johnson et Moderna, ainsi qu’avec le Français Sanofi, le Britannique GSK et le Suédo-Britannique AstraZeneca.

« Le Canada est l’un des pays qui a pu conclure le plus d’accords et qui a un portfolio de vaccins potentiels le plus varié », s’est félicité M. Trudeau.

Au total, le gouvernement canadien indique pouvoir obtenir jusqu’à 358 millions de doses pour le pays.

« La distribution va amener quelques complexités logistiques », a commenté le premier ministre.

« Si vous attrapez la COVID-19 au cours des prochains jours et des prochaines semaines, un vaccin ne vous aidera pas, ni vous, ni votre famille », a-t-il par ailleurs prévenu.

Les Canadiens doivent « rester forts et tenir bon », a ajouté le premier ministre en rappelant les mesures de santé publique comme la distanciation physique et le lavage fréquent des mains, alors que la propagation du virus a connu une accélération ces derniers jours dans le pays.

Le Canada recensait lundi 264 311 cas de contamination au coronavirus et 10 537 morts depuis le début de la pandémie.