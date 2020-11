Vasek Pospisil passe au deuxième tour en Bulgarie

Le Canadien Vasek Pospisil a défait l’Ukrainien Illya Marchenko en trois manches de 6-2, 5-7 et 7-6 (5) au premier tour du tournoi de Sofia, lundi en Bulgarie.

La 74e raquette mondiale a effacé trois balles de bris en fin de troisième manche alors que les deux hommes étaient à service égal avant d’effacer un déficit de 0-4 lors du bris d’égalité. La rencontre a duré 2 h 45.

Pospisil a claqué huit as et commis quatre doubles fautes. Son rival, qui avait perdu lors des qualifications, mais qui a eu la chance de prendre la place d'un joueur déjà inscrit dans le tableau principal, en raison d'un forfait, a réussi quatre as et commis autant de doubles fautes.

Pospisil rejoint ainsi ses compatriotes Denis Shapovalov, favori de l’événement, Félix Auger-Aliassime, deuxième tête de série, au deuxième tour. Les deux ont obtenu un laissez-passer au premier tour. Pospisil affrontera maintenant l’Allemand Jan-Lennard Struff, quatrième favori.