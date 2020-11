Visites d’inspecteurs gouvernementaux: les contraventions font mal aux restaurateurs

Une association de restaurateurs estime que ses membres mis à l’amende à la suite de visites d’inspecteurs gouvernementaux devraient pouvoir bénéficier d’une absolution conditionnelle en cette période de pandémie.

Inquiet de la crise qui frappe durement les propriétaires de restaurants, François Meunier, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l’Association Restauration Québec, croit que des mesures d’aide extraordinaires en ce sens s’imposent.

«C’est certain qu’on aurait aimé que tout arrête et que tout le monde profite d’une absolution conditionnelle [pour les infractions commises], a expliqué M. Meunier. On a bien d’autres chats à fouetter.»

Selon les statistiques du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), 247 restaurants ont été jugés de mars à octobre 2020 pour diverses infractions comme la malpropreté ou des installations inadéquates qui ne respectent pas différentes normes. La somme des contraventions décernées s’élève à 135 000$.

«Laissez-nous respirer»

Une amende fait mal en temps de crise. Un resto-bar de Dolbeau-Mistassini l’a appris à ses dépens. En septembre dernier, la Brasserie Chez Noël a été condamnée à payer 750$, après avoir été sanctionnée pour un problème de compresseur qui affectait sa chambre froide.

«C’est sûr qu’il devrait y avoir plus de souplesse dans le contexte actuel», a soutenu Johanne Thibeault, copropriétaire de la Brasserie Chez Noël. «[...] L’important, c’est de s’assurer que tout soit propre. À un moment donné, lâchez-nous et laissez-nous respirer un peu. On travaille fort. Je suis en train de virer folle à cause du milieu de la restauration présentement.»

«En période où la région est en zone rouge, c’est certain que je ne pourrai pas payer [la contravention] immédiatement, a-t-elle ajouté. Je vais essayer de m’organiser pour régler ça en quelques versements quand ce sera terminé. Je n’aurai pas beaucoup de liquidités et j’ai toujours des frais fixes. J’espère seulement de ne pas avoir des frais qui vont s’ajouter pour les délais de paiement.»

De son côté, le MAPAQ estime qu’il est trop tôt pour établir un lien entre les contraventions et les conséquences pour certains établissements.

«Souvent, ce n’est pas à cause d’une amende qu’un restaurant ferme», a souligné Yohan Dallaire Boily, relationniste au ministère.

Selon des données disponibles sur le site internet du MAPAQ, près de 20% des entreprises condamnées à payer une contravention (14 sur 79) ont cessé leurs opérations entre le 1er septembre et le 1er novembre 2020, au lieu où l’infraction a été commise.

«Ce n’est pas 14 qui vont mourir, si rien ne change, mais 4000 restaurateurs, a martelé François Meunier. Les programmes d’aide devront être efficaces, c’est ça, la priorité. Il n’y a aucune entreprise qui est équipée pour faire face à la crise. C’est la catastrophe.»

Adaptation

De son côté, dans un échange de courriels avec l’Agence QMI, le ministère de la Justice a fait savoir qu’une suspension de certains délais pour payer une somme due à un percepteur a été en vigueur de mars à septembre 2020.

«Un juge peut en tout temps, au moment de prononcer un jugement, accorder au défendeur un délai supplémentaire sur demande et le Bureau des infractions et amendes peut également convenir de modalités de paiement avec les défendeurs», a indiqué Caroline Vachon, conseillère en communication pour le ministère de la Justice.