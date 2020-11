CORRIVEAU, Sœur Claudette

O.P.



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 5 novembre 2020, est décédée, à l'âge de 77 ans et 5 mois, après 52 ans de profession religieuse, sœur Claudette Corriveau, membre de la Congrégation des Dominicaines Missionnaires Adoratrices. Née à Saint-Rémi de Métis, Price (Matane), elle était la fille de feu Mme Blanche Larouche et de feu M. Marc-Aurèle Corriveau. Outre les membres de sa famille religieuse, sœur Claudette laisse dans le deuil sa sœur, Huguette et son beau-frère, Laurent Banville, ainsi que ses neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sœur Claudette rejoint dans la Maison du Père sa sœur, Micheline. Les Dominicaines Missionnaires Adoratrices et les membres de la famille recevront les condoléances le mercredi 11 novembre de 9h30 à 11h30 auL'inhumation aura ensuite lieu au Cimetière Notre-Dame de Beauport, rue Wilbrod Robert. Bien vouloir compenser l'envoi de fleurs par des offrandes de messes. La communauté remercie chaleureusement le personnel soignant de l'unité coronarienne de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les soins excellents prodigués à sœur Claudette Corriveau. La direction des funérailles a été confiée à la maison