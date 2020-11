Au gouvernement de jouer

Dans la foulée de la publication du rapport ravageur du BAPE sur le tramway de Québec, le gouvernement Legault a enfin l’occasion de montrer ses véritables couleurs envers le projet.

Le premier ministre Legault et son gouvernement ont eu beau donner leur appui au tramway, et accepter d’y injecter 1,8 milliard $, en réalité, ils ont constamment donné l’impression d’en douter. Quand on compare cela avec leur soutien envers le troisième lien, la différence est flagrante.

Maintenant, la réaction du gouvernement par rapport aux conclusions de ce rapport, qui ne recommande pas d’aller de l’avant, constituera le véritable indicateur de cet appui à un projet qui n’est certes pas parfait, mais qui peut être amélioré.

Le gouvernement a deux choix, soit il saute sur l’occasion pour river le clou dans le cercueil du tramway, soit il va de l’avant malgré l’avis du BAPE, en réclamant certaines modifications pertinentes, selon les recommandations du rapport.

Important précédent

Dans le cas du Réseau express métropolitain (REM), le gouvernement, qui y injecte plus de 2 G$, est allé de l’avant, malgré un rapport aussi dévastateur du BAPE en 2017.

Le BAPE avait soulevé, par rapport à ce projet de 6,5 G$ piloté par une filiale de la Caisse de dépôt, des préoccupations quant à la qualité du service offert aux usagers ou à la perception que ceux-ci en auraient.

Il avait considéré qu’il contribuerait peu à l’atteinte de l’objectif métropolitain en transport collectif, en plus de douter de l’attractivité et de la rentabilité du projet, et de remettre en doute certaines parties du tracé.

Financement perdu

Le gouvernement du Québec, faut-il le rappeler, établit les priorités en ce qui concerne les projets d’infrastructures auprès du fédéral. Si le gouvernement Legault larguait le tramway sur les bases de ce rapport, Québec perdra les 1,2 G$ provenant du fédéral, et qui sont spécifiquement rattachés à ce projet.

Cette somme, dévolue au transport en commun, ira de toute évidence du côté de Montréal, où de nombreux projets du genre attendent du financement. Idem pour les retombées économiques liées à la construction du projet.

Le maire Labeaume aurait maintenant avantage à bénéficier du soutien de la population pour exercer une pression sur le gouvernement. La mauvaise communication à propos du projet a fait en sorte de voir cet appui populaire fondre depuis deux ans.

Au-delà de ces considérations, il est néanmoins clair que Québec a besoin d’un réseau de transport structurant pour assurer son développement. Toutes les autres villes de 500 000 habitants et plus au Canada en détiennent.

Québec souffre d’un retard important sur ce plan, dont les conséquences vont non seulement continuer de se faire sentir sur la congestion routière, mais aussi s’aggraver.