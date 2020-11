Céline Dion chantera pour les infirmières

Céline Dion joindra sa voix à celles de plusieurs autres célébrités et philanthropes pour saluer les infirmières lors d’un concert de l’Action de grâce qui sera diffusé le jeudi 26 novembre.

Outre la diva québécoise, Stevie Wonder, Andrea Bocelli, Black Eyed Peas, Gloria Estefan, David Foster, Katharine McPhee, Josh Groban, Carole King, Maluma et Pitbull participeront au rendez-vous, qui sera présenté sur Internet, par l’entremise des comptes Facebook et YouTube de Nurse Heroes.

La comédienne Whoopi Goldberg pilotera la soirée, durant laquelle Oprah Winfrey et Billy Crystal effectueront des apparitions spéciales.

Les fonds amassés durant cet événement-bénéfice serviront à mettre sur pied des programmes de bourses d’études pour les infirmières et leurs enfants.