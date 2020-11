GAUDREAULT, Aline



À l’Hôpital de Baie-St-Paul, le 5 novembre, à l’âge de 90 ans et 4 mois, est décédée madame Aline Gaudreault, épouse de feu monsieur Alcide Therrien, fille de feu monsieur Adrien Gaudreault et de feu dame Léatitia Ouellet. Elle demeurait à Baie-Ste-Catherine. Elle a été confiée àMadame Gaudreault laisse dans le deuil ses enfants: feu Richard, feu Joseph, Carmen (Denis), Gilberte (Aldo), Germain, Martin, Martine (Denis); ses 3 petits-enfants: Elisabeth (Martin), Michel, Frédérique; ses frères et ses soeurs: feu Jean-Charles (Jacqueline), Marie-Jeanne (feu Fernand), Gisèle, feu Berthe (feu Noël), Auguste (feu Yvette), Roger (Jacqueline); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Therrien; son oncle: Gérard (Charlotte); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amis(es). La famille tient à remercier chaleureusement la Dre Gilbert et Dre Juteau, ainsi que la merveilleuse équipe de l’Hôpital de Baie-St-Paul, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Coeur et de l’AVC. Des formulaires seront disponibles sur le site ou à l’église. La direction des funérailles a été confiée à la