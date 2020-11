VÉZINA, Raymonde Ferland



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 31 octobre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Raymonde Ferland, épouse de feu M. Émile Vézina. Elle demeurait à St-Pierre, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h30.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Jacques Fortin) et Patrice; sa petite-fille Rebecca (Rémy Genest); ses frères, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-soeurs: Gisèle (feu Pierre Plante), Lucien (Denise Nolin), Gilles (Pierrette Duval), Louise (feu Benoit Paquet), feu Yvon (Margot Dubé), Marc (Christine Maranda), René (Mylène Ferland), Réjean (Guylaine Pichette) et Hélène (Normand Maranda); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vézina, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666