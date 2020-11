États-Unis: les entreprises continuent de choyer leurs patrons malgré la pandémie

Nouveau mode de calcul des bonus, objectifs moins ambitieux: de grandes entreprises américaines s’arrangent pour continuer à payer grassement leurs patrons alors que la pandémie de COVID-19, qui affecte leur activité et leurs profits, a conduit en partie à des licenciements massifs.

Seul un cinquième des patrons du « Russell 3000 », un indice boursier regroupant les 3000 plus grandes sociétés de Wall Street, ont réduit leur salaire, selon des données recensées par l’organisation Conference Board en collaboration avec les cabinets Semler Brossy et Esgauge.

Les dirigeants de la compagnie United Airlines, Oscar Munoz et Scott Kirby, avaient été les premiers en mars à renoncer pour quelques mois à leur salaire de base.

Ce dernier constitue cependant une part mineure de leur rémunération: il était de 1,25 million de dollars pour M. Munoz en 2019, qui a par ailleurs touché cette même année 11,39 millions en versements d’actions et autres bonus.

Certains conseils d’administration ont en revanche ajusté la façon dont les dirigeants sont rétribués, souvent pour éviter que leur rémunération ne baisse trop.

« Pour les patrons, c’est +pile je gagne, face je ne perd pas+ », regrette Jesse Fried, professeur de droit à l’université Harvard spécialisé dans les rémunérations des cadres supérieurs.

Il n’est pas complètement anormal de procéder à des ajustements pour que les patrons ne pâtissent pas trop de la baisse des actions de leur entreprise, qui souvent constituent une grande partie de leurs émoluments, reconnaît-il.

Certes ce n’est pas de leur faute si la propagation de la COVID-19 a chamboulé l’activité de leurs entreprises, les empêchant ainsi d’atteindre les objectifs fixés avant la pandémie.

« Mais quand les entreprises profitent d’une situation positive qui n’a rien à voir avec la performance du dirigeant, leur salaire n’est jamais ajusté à la baisse » par le conseil d’administration, fait observer M. Fried.

Bonus spécial de 6,75 millions

Au total entre le 1er mars et le 24 octobre, 195 entreprises du Russell 3000 ont procédé à des changements dans leur programme d’incitation pour l’année et/ou à long terme.

Deux-tiers de celles qui ont modifié le programme des bonus annuels n’ont pas abaissé le montant maximum pouvant être accordé aux dirigeants.

30% d’entre elles ont ajouté des nouveaux critères, sur des priorités stratégiques en temps de pandémie par exemple, tandis que 21% ont modifié la période prise en compte pour calculer les bonus.

Darden Restaurants a ainsi décidé de ne pas prendre en compte les ventes de l’entreprise de mars à mai pour calculer le bonus de l’année fiscale se terminant fin mai.

Son directeur général Gene Lee a touché 8,7 millions de dollars au total, contre 10,7 millions l’année précédente.

L’équipementier Nike a pour sa part choisi de baser son programme d’incitation 2020-2022 non plus sur le chiffre d’affaires et le bénéfice par action de l’entreprise mais sur sa performance par rapport aux autres sociétés incluse dans l’indice S&P 500.

Son directeur général John Donahoe, n’ayant pu atteindre ses objectifs à cause de la pandémie, a touché un bonus spécial de 6,75 millions de dollars pour son année comptable terminant fin mai et a engrangé au total 53,5 millions de dollars.

Les conseils d’administration doivent se montrer « judicieux » sur le sujet, estime Glenn Davis, responsable du Conseil des investisseurs institutionnels, qui défend les intérêts de fonds de fonctionnaires, d’entreprises ou de syndicats.

Tout le monde est conscient que les circonstances sont exceptionnelles.

Mais le risque est grand d’être la cible des critiques en se montrant moins exigeant avec les patrons au moment même où ces derniers doivent parfois « prendre des décisions difficiles à avaler pour les parties prenantes, sur les emplois ou les activités », remarque-t-il.

Modifier les programmes d’incitation déjà en place n’est pas courant, mais n’a rien d’illégal.

Les conseils d’administration doivent seulement en répondre aux actionnaires et ces derniers pourront exprimer leur éventuel mécontentement lors des assemblées générales qui auront lieu en 2021.

Le mot-clé, selon Greg Arnold du cabinet spécialisé dans les rémunérations des dirigeants Semler Brossy, est « proportionnalité »: entre la rémunération maximale proposée aux patrons, les nouveaux objectifs et les autres partenaires de la société - salariés, clients, fournisseurs.

L’idée de prendre en considération des facteurs allant au-delà de la seule performance financière « circulait déjà au sein des conseils d’administration depuis un certain temps », relève-t-il. « La pandémie a accéléré » cette réflexion.