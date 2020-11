Expérience sans précédent

AUGUSTA | Très peu de ligues ont offert un accès direct à leurs joueurs depuis le début de la pandémie. Le PGA Tour et les organismes de gouvernance du golf l’ont toutefois permis en contrôlant les apparitions.

Ils n’ont pas écarté les membres de la presse depuis la reprise du jeu sur le circuit de la PGA en juin. Idem au Championnat de la PGA d’Amérique en août et à l’Omnium des États-Unis en septembre.

Ils ont toutefois limité le nombre d’accréditations et exigé un processus de dépistage rigoureux, comme c’est le cas à Augusta. Les représentants des médias peuvent accomplir leur travail sur le terrain en toute quiétude dans l’environnement contrôlé de l’ANGC.

Celui-ci ne peut être considéré comme une bulle puisque les joueurs peuvent voyager en voiture ou en jet privé et résider dans des maisons avec leurs proches. Mais en suivant un protocole de dépistage très strict, les règles sont respectées. Les golfeurs sont testés et appelés à surveiller leur condition médicale. Impossible d’entrer sur le site si le thermomètre qu’on nous plante en plein front à l’accueil dépasse la température maximale permise.

Accès aux joueurs

Ainsi, dans le respect de toutes les mesures sanitaires, les joueurs sont disponibles pour les entrevues habituelles sous « The Big Oak Tree », à condition de porter le masque et de respecter la distance des deux mètres. On ne peut toutefois les apostropher à la sortie du parcours. Quant à l’accès au champ d’exercice, il a toujours été restreint à Augusta, ce qui n’est pas le cas dans les autres tournois, où il est possible de s’approcher des joueurs et de discuter.

Évidemment, les gros canons et les meneurs passent par la salle de conférence où, là aussi, le nombre de journalistes est limité afin de respecter la distanciation physique. À titre d’exemple, une trentaine de scribes ont écouté le champion en titre Tiger Woods en conférence, mardi après-midi. Habituellement, la salle déborde. On écoute même depuis le vestibule.

Dans la salle de presse, les bureaux occupés sont éloignés les uns des autres, dans les quatre directions. Le voisin de droite est placé à quatre mètres, celui de gauche à trois, ceux de devant et derrière à deux mètres. Les distributeurs de désinfectant sont mis en évidence à toutes les portes alors que le masque est obligatoire en tout temps.

Différent

Le Bartlett Lounge, ce restaurant qui se veut aussi un lieu de fraternisation pour décompresser et qui est une réplique de la Quonset Hut – le centre de presse de 1953 à 1989 – est fermé. Les repas sont commandés la veille et servis sur demande pour emporter à son espace de travail.

Au carrefour des « patrons » qui grouille habituellement d’action dès le début de la semaine, c’est le calme plat. L’immense boutique est fermée, les concessions aussi. On peine à croire qu’on n’entendra aucun rugissement de la foule comme le tournoi est disputé à huis clos. Sur le parcours, les cordes ont disparu, les petites chaises pliantes aussi.

Sur la terrasse devant l’emblématique pavillon, les parasols des tables sont déployés. Le vert domine partout sur la propriété. C’est bel et bien la semaine du Masters en novembre, dans un contexte sans précédent.

De Montréal à augusta

Lundi : départ de Montréal-Trudeau à 8 h 30

Photo courtoisie

Prise de température à l’entrée de l’aérogare

Questions nombreuses et pointues à la douane américaine

Port du masque en tout temps (sauf pour manger)

Arrivée à l’aéroport de Chicago O’Hare à 10 h 15

Photo courtoisie

Aucune prise de température

Pas de distanciation physique

Très nombreux voyageurs sans masque ou le portant inadéquatement

Vie « normale » dans l’aérogare

Arrivée à l’aéroport d’Atlanta Hartsfield-Jackson à 14 h 15

Photo courtoisie

Aucune prise de température

Distanciation physique encore très sommaire et port du masque obligatoire non respecté

Aérogare plus calme qu’à l’habitude

Arrivée à Augusta à 17 h 30

Photo courtoisie

Trajet d’environ 2 heures en voiture

Test de dépistage COVID-19

Résultat négatif reçu en 12 minutes

Badge activé

Mardi : entrée sur la propriété à 8 h

Photo courtoisie